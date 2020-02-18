Как выглядит 21-летний сын покойного Люка Перри? Копия отца (Фото)

Актеры знаменитого подросткового сериала 90-х "Беверли-Хиллз, 90210" прославились на весь мир, и поклонники продолжают следить за их личной жизнью, фильмографией, а также интересуются, как выглядят их дети. Далее в материале узнайте, каким вырос сын Люка Перри (исполнил роль Дилана Маккея).
В начале марта 2019 года стало известно о том, что жизнь популярного актера Люка Перри оборвалась. Ему было 52 года...
Тогда много поклонников решило пересмотреть все эпизоды культового сериала, который принес известность парню в 1990-х. Хотя он сыграл в десятках лент, но у большинства зрителей его имя ассоциировалось только с "Беверли-Хиллз, 90210".
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Thank you to @christineelisemccarthy for this picture. They all look so stunning #lukeperry #pauljohansson #jasonpriestley #beverlyhills90210
Согласно деталям его завещания, все нажитое имущество досталось его совместным детям с Рэйчел Минни Шарп - 21-летнему сыну Джеку и 18-летней дочери Софи. Напоминаем, что пара была в браке с 1993 по 2003 год. За несколько лет до смерти актер познакомился с врачом Уэнди Мэдисон. Влюбленные даже собирались узаконить свои отношения, но их планам не суждено было сбыться.
Сейчас старшему сыну Люка 22 года и он уже несколько лет занимается профессиональным рестлером под псевдонимом "Парень из джунглей". Он неоднократно говорил, что отец гордился его успехами на ринге и старался посещать все бои с его участием.
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Фолловеры парня бурно отреагировали на снимок, который он сделал в ванной и опубликовал в Инстаграм 12 февраля. На нем Джек позирует с голым торсом.
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Better than @the_mjf and he knows it. Ready to lock horns and do this thing tonight. @aewontnt @allelitewrestling
Напомним, дочь Люка Перри поделилась, с какими сложностями она столкнулась после смерти отца.