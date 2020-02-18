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Как выглядит 21-летний сын покойного Люка Перри? Копия отца (Фото)
Как выглядит 21-летний сын покойного Люка Перри?

Как выглядит 21-летний сын покойного Люка Перри? Копия отца (Фото)

Как выглядит 21-летний сын покойного Люка Перри? Копия отца (Фото)
18:52 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Напомним, что звезда "Беверли-Хиллз 90210" Люк Перри скончался в возрасте 52 лет от обширного инсульта.

Актеры знаменитого подросткового сериала 90-х "Беверли-Хиллз, 90210" прославились на весь мир, и поклонники продолжают следить за их личной жизнью, фильмографией, а также интересуются, как выглядят их дети. Далее в материале узнайте, каким вырос сын Люка Перри (исполнил роль Дилана Маккея).

В начале марта 2019 года стало известно о том, что жизнь популярного актера Люка Перри оборвалась. Ему было 52 года...

Тогда много поклонников решило пересмотреть все эпизоды культового сериала, который принес известность парню в 1990-х. Хотя он сыграл в десятках лент, но у большинства зрителей его имя ассоциировалось только с "Беверли-Хиллз, 90210".

 
 
 
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Thank you to @christineelisemccarthy for this picture. They all look so stunning #lukeperry #pauljohansson #jasonpriestley #beverlyhills90210

Публикация от Luke Perry Fanpage (@lukeperrydaily)

Согласно деталям его завещания, все нажитое имущество досталось его совместным детям с Рэйчел Минни Шарп - 21-летнему сыну Джеку и 18-летней дочери Софи. Напоминаем, что пара была в браке с 1993 по 2003 год. За несколько лет до смерти актер познакомился с врачом Уэнди Мэдисон. Влюбленные даже собирались узаконить свои отношения, но их планам не суждено было сбыться.

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Сейчас старшему сыну Люка 22 года и он уже несколько лет занимается профессиональным рестлером под псевдонимом "Парень из джунглей". Он неоднократно говорил, что отец гордился его успехами на ринге и старался посещать все бои с его участием.

 
 
 
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Публикация от Jungle Boy • Jack Perry (@boy_myth_legend)

 
 
 
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What a week. @onceinhollywood @aewontnt #pwgsixteen

Публикация от Jungle Boy • Jack Perry (@boy_myth_legend)

Фолловеры парня бурно отреагировали на снимок, который он сделал в ванной и опубликовал в Инстаграм 12 февраля. На нем Джек позирует с голым торсом.

 
 
 
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Better than @the_mjf and he knows it. Ready to lock horns and do this thing tonight. @aewontnt @allelitewrestling

Публикация от Jungle Boy • Jack Perry (@boy_myth_legend)

Напомним, дочь Люка Перри поделилась, с какими сложностями она столкнулась после смерти отца.

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Все по теме:

Люк Перри, Джек Перри, Рэйчел Минни Шарп, Парень из джунглей.
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