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Оскар 2020: киноакадемия объяснила, почему Люка Перри не было в памятном ролике

Оскар 2020: киноакадемия объяснила, почему Люка Перри не было в памятном ролике
20:58 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:На прошедшей недавно церемонии вручения премий "Оскар" почтили память деятелей кино, которые ушли из жизни в течение последнего года.

Под композицию Yesterday в исполнении Билли Айлиш на экране появился видеоряд с фотографиями покойных голливудских звезд. Однако зрители не заметили среди них Люка Перри, Камерона Бойса и других именитых актеров, что вызвало волну возмущений.

После этого американская киноакадемия опубликовала заявление, которое проливает свет на процесс принятия решений, пишет eonline.

"Академия получает сотни запросов о включении близких и коллег по отрасли в Oscars In Memoriam. Исполнительный комитет рассматривает список и делает выбор для телепередачи на основе ограниченного времени для эфира. Полный список в который, в том числе, вошли Люк Перри и Камерон Бойс, есть на сайте Оскара в специальной Галерее и будет хранится в течение года", - пояснили в киноакадемии.

 "Это было бы очень круто": Эминем объяснил, почему выступил на Оскаре 2020 (Видео)

Как сообщалось ранее, "Оскар-2020" установил антирекорд по количеству зрителей.

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Кинопремия, Премия, Оскар, Люк Перри, Оскар 2020.
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