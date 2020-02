Неуважительно: на Оскаре 2020 не почтили память Люка Перри

Одним из самых чувственных и трогательных моментов Оскара-2020 по праву называют выступление 18-летней победительницы Грэмми с песней Yesterday группы The Beatles. Билли Айлиш исполнила бессмертный хит, чтобы публично почтить имена тех голливудских звезд, которые ушли из жизни со времени последней премии.

На экране появились фотографии 59 знаковых деятелей мирового кинематографа.

Видеоряд начался с портрета легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который в 2018 получил премию Оскар в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" за мультфильм "Дорогой баскетбол" (Dear Basketball) и трагически погиб в авиакатастрофе накануне премии Грэмми, 26 января 2020 года.

Зрители по всему миру прониклись щемящим исполнением, однако впоследствии взорвались волной возмущения в сети. Дело в том, что, по мнению пользователей социальных сетей, организаторы Оскара-2020 исключили из перечня потерь для мирового кинематографа американского актера Люка Перри, который прославился благодаря своей ролли в молодежном сериале "Беверли-Хиллз, 90210".

Актер скончался утром 4 марта в результате инсульта на 52 году жизни. Поклонники отметили, что Люк Перри снимался в фильме, который номинирован на главную награду "Однажды в Голливуде..."Квентина Тарантино. Среди тех, кого организаторы обошли вниманием 20-летний Камерон Бойс, который умер в июле от эпилептического приступа, Тим Конуэй, Майкл Дж. Поллард, Пегги Липтон.

Oof! Not including Cameron Boyce and Luke Perry was a HUGE mistake academy! #Oscars pic.twitter.com/16lmz4lcUH

— E-Mack (@emacdaddy1234) February 10, 2020