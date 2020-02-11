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Неуважительно: на Оскаре 2020 не почтили память Люка Перри
Неуважительно: на Оскаре 2020 не почтили память Люка Перри

Неуважительно: на Оскаре 2020 не почтили память Люка Перри

Неуважительно: на Оскаре 2020 не почтили память Люка Перри
18:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:На престижной премии Оскар не почтили память многих деятелей кино, которые ушли из жизни в течение последнего года.

Одним из самых чувственных и трогательных моментов Оскара-2020 по праву называют выступление 18-летней победительницы Грэмми с песней Yesterday группы The Beatles. Билли Айлиш исполнила бессмертный хит, чтобы публично почтить имена тех голливудских звезд, которые ушли из жизни со времени последней премии.

На экране появились фотографии 59 знаковых деятелей мирового кинематографа.

Видеоряд начался с портрета легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который в 2018 получил премию Оскар в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" за мультфильм "Дорогой баскетбол" (Dear Basketball) и трагически погиб в авиакатастрофе накануне премии Грэмми, 26 января 2020 года.

Зрители по всему миру прониклись щемящим исполнением, однако впоследствии взорвались волной возмущения в сети. Дело в том, что, по мнению пользователей социальных сетей, организаторы Оскара-2020 исключили из перечня потерь для мирового кинематографа американского актера Люка Перри, который прославился благодаря своей ролли в молодежном сериале "Беверли-Хиллз, 90210".

Актер скончался утром 4 марта в результате инсульта на 52 году жизни. Поклонники отметили, что Люк Перри снимался в фильме, который номинирован на главную награду "Однажды в Голливуде..."Квентина Тарантино. Среди тех, кого организаторы обошли вниманием 20-летний Камерон Бойс, который умер в июле от эпилептического приступа, Тим Конуэй, Майкл Дж. Поллард, Пегги Липтон.

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Количество недовольных сообщений в сети достигла апогея: "Люка Перри не было среди почитаемых? Он оказался буквально в одном из самых номинированных фильмов ночи! Неуважительно", "Ой! Не почтить Камерона Бойса и Люка Перри было большим ошибкам Академии", "Неужели Люка Перри отказались внести в слайд-шоу "In Memoriam" в то время, как фильм, в котором он появился, был номинирован 10 раз?"

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Кинопремия, Кино, Оскар, Актеры, Люк Перри, Оскар 2020, Камерон Бойс.
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