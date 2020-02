"Спасайте любовью": Хоакин Феникс растрогал речью на Оскаре-2020 (Видео)

Новости культуры:Обладатель лучшей мужской роли Хоакин Феникс обратился к публике с проникновенной речью про экологию и справедливость.

Американскому киноактеру удалось завоевать немало престижных голливудских наград. Его роль в уже культовом фильме "Джокер" успели признать лучшей на премиях BAFTA-2020 и Оскар-2020. А победная речь на Оскаре-2020 вызвала бурные овации почетных гостей, которые аплодировали стоя, и стала одной из самых длинных на церемонии.

Хоакин Феникс давно присоединился к числу звездных экоактивистов. В декабре прошлого года знаменитая организация, борющаяся за права животных РЕТА (People for the Ethical Treatment of Animals, на русском – "Люди за этичное отношение к животным") назвала Хоакина Феникса человеком года. А в этом году сам актер заявил, что на всех красных дорожках в этом сезоне не будет менять свой костюм от британского бренда Stella McCartney. Такое решение Хоакин Феникс обосновал желанием уберечь планету от чрезмерного количества отходов.

Речь 45-летнего голливудского актера тоже касалась экологической тематики. Хоакин Феникс публично заявил, что современному обществу стоит уважать права всех живых существ на планете. Сейчас люди безнаказанно доминируют и эксплуатируют животных, отдалившись от мира природы. Актер убежден, что населению всей планеты стоит избавиться от эгоцентричного мировоззрения и начать важные изменения в пользу нашей планеты.

Полный текст речи Хоакина Феникса на Оскаре-2020

Я сейчас переполнен благодарностью. Но при этом я не чувствую какого-то превосходства над моими коллегами-номинантами, потому что мы разделяем любовь к кино, и эта форма самовыражения дала мне необычайную жизнь. Не знаю даже, кем бы я был без этого.

Но мне кажется, что самый большой подарок, который она дала мне и многим в этой комнате, – голос. Я много размышлял о проблемах, с которыми все мы сталкиваемся. Иногда мы думаем, что отстаиваем разные ценности. Но я вижу некоторую общность.

Мы говорим о гендерном неравенстве, расизме, борьбе против насилия и странных обычаев определенных коренных народов, или когда говорим о правах животных. Другими словами, мы выступаем против убеждений, что одна нация, одна раса, один пол или один вид имеет право доминировать, контролировать и эксплуатировать другого безнаказанно.

Мне кажется, что мы слишком отдалились от мира природы. Многие из нас виноваты в эгоцентрическом мировоззрении. Мы верим в то, что мы – центр Вселенной. Мы грабим природные ресурсы. Мы считаем, что имеем право искусственно оплодотворять корову, а потом забирать ее дитя, даже когда ее крики и страдания очевидны. Мы берем ее молоко, предназначенное для теленка, и добавляем в кофе или хлопья.

Думаю, мы просто боимся измениться, потому что ради этого придется чем-то пожертвовать, от чего-то отказаться. Но люди настолько изобретательны и креативны, что я уверен, что когда мы используем любовь и сострадание как руководящие принципы, мы сможем создать и развивать системы, которые будут полезны всем живым существам и окружающей среде.

Теперь обо мне – я был подлецом. Я был эгоистом, иногда даже жестоким человеком, с которым трудно работать. Однако я благодарен вам за то, что вы дали мне второй шанс. Думаю, мы становимся лучше, когда поддерживаем друг друга. Не когда вычеркиваем из жизни за ошибки прошлого, а когда помогаем расти, учим друг друга и идем к искуплению. Это лучшая черта человечества.

Когда моему брату было 17, он написал следующее: "Спасайте любовью, тогда с вами будет мир". Спасибо.