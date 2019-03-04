Печальные новости: умер звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 4 марта, умер Люк Перри, звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210".

Заключение врачей - инсульт. Об этом заявил его пресс-секретарь, сообщает NBCNews. Актеру, наиболее известному по роли Дилана Маккея, было 52 года.

На момент смерти Люка с ним находились его невеста Венди Мэдисон Бауэр, дети Джек и Софи, бывшая жена Минни Шарп, мать Энн Беннетт, отчим Стив Беннетт и его братья и сестры, Том Перри и Эми Кодер.

BREAKING: Actor Luke Perry, star of 'Beverly Hills, 90210' and 'Riverdale,' has died after suffering a massive stroke, spokesperson tells @NBCNews. https://t.co/S3kNYDmp7i — NBC News (@NBCNews) 4 марта 2019 г.

Мы ранее сообщали, что 28 февраля Перри был госпитализирован. Врачи поместили его в искуственную кому из-за "массированного" инсульта. По началу он еще мог отвечать на вопросы, но его состояние резко ухудшилось.

Также стало известно, что актера госпитализировали после заявления телекомпании Fox о перезапуске легендарного сериала с его участием "Беверли-Хиллз, 90210". Продюсеры хотели задействовать в съемках и Люка Перри.