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Понедельник, 04.03.2019
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Печальные новости: умер звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"
Печальные новости: умер звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"

Печальные новости: умер звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"

Печальные новости: умер звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"
20:59 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 4 марта, умер Люк Перри, звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210".

Заключение врачей - инсульт. Об этом заявил его пресс-секретарь, сообщает NBCNews. Актеру, наиболее известному по роли Дилана Маккея, было 52 года.

На момент смерти Люка с ним находились его невеста Венди Мэдисон Бауэр, дети Джек и Софи, бывшая жена Минни Шарп, мать Энн Беннетт, отчим Стив Беннетт и его братья и сестры, Том Перри и Эми Кодер.

Мы ранее сообщали, что 28 февраля Перри был госпитализирован. Врачи поместили его в искуственную кому из-за "массированного" инсульта. По началу он еще мог отвечать на вопросы, но его состояние резко ухудшилось.

Люк Перри госпитализирован с тяжелым инсультом и находится в коме

Также стало известно, что актера госпитализировали после заявления телекомпании Fox о перезапуске легендарного сериала с его участием "Беверли-Хиллз, 90210". Продюсеры хотели задействовать в съемках и Люка Перри.

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Смерть, Беверли Хиллз 90210, Люк Перри, Альманах-2019.
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