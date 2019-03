Печальные новости: умер звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"

Заключение врачей - инсульт. Об этом заявил его пресс-секретарь, сообщает NBCNews. Актеру, наиболее известному по роли Дилана Маккея, было 52 года.

На момент смерти Люка с ним находились его невеста Венди Мэдисон Бауэр, дети Джек и Софи, бывшая жена Минни Шарп, мать Энн Беннетт, отчим Стив Беннетт и его братья и сестры, Том Перри и Эми Кодер.

BREAKING: Actor Luke Perry, star of 'Beverly Hills, 90210' and 'Riverdale,' has died after suffering a massive stroke, spokesperson tells @NBCNews. https://t.co/S3kNYDmp7i

— NBC News (@NBCNews) 4 марта 2019 г.