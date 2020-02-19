Скачать
Среда, 19.02.2020
Рынок земли: депутаты рассмотрели более 550 поправок к законопроекту
Рынок земли: депутаты рассмотрели более 550 поправок к законопроекту
Обострение на Донбассе: в штабе ООС сообщили о состоянии раненых
Обострение на Донбассе: в штабе ООС сообщили о состоянии раненых
Шахтер - Бенфика: на кого ставят букмекеры
Шахтер - Бенфика: на кого ставят букмекеры
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 февраля

40-летняя актриса бросила Аль Пачино спустя два года отношений

40-летняя актриса бросила Аль Пачино спустя два года отношений
12:53 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Главной причиной разрыва она назвала большую разницу в возрасте.

Израильская актриса Мейталь Дохан сообщила, что рассталась с Аль Пачино после двух лет отношений. 

Трудно быть с возрастным мужчиной, даже если это Аль Пачино. Разница в возрасте — это трудно, да. Я пыталась не обращать на это внимания, но все-таки он уже пожилой человек. Так что, несмотря на всю мою любовь, это не могло продолжаться долго, — сказала Мейталь в интервью Times of Israel.

Также Дохан отметила, что Аль Пачино "не любит тратить деньги".

Как бы так повежливее сказать, что он не любит тратить деньги? Он только иногда покупал мне цветы. Я поссорилась с ним и недавно ушла от него. Но я действительно люблю и ценю его и была рада быть с ним, когда он нуждался во мне. Для меня это большая честь. Я рада, что между нами сложились такие отношения, и надеюсь, что мы останемся хорошими друзьями, — подытожила Мейталь.

СМИ: Королева Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать их королевский титул

Впервые о романе Аль Пачино и Мейталь Дохан стало известно осенью 2018 года. Последний раз знаменитостей видели вместе осенью 2019 года, когда они посетили премьеру фильма "Ирландец" (The Irishman) в Лос-Анджелесе.

До отношений с Мейталь Аль Пачино встречался с актрисой Люсилой Сола, которая младше его на 36 лет. Люсила — мать модели и актрисы Камилы Морроне, которая сейчас встречается с Леонардо ДиКаприо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отношения, Любовь, Актриса, Аль Пачино.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как выглядит 21-летний сын покойного Люка Перри? Копия отца (Фото)
02 Германия в ООН: Сурков за 10 минут получил подписи сепаратистов под "Минском"
03 Украина за год потеряла четверть миллиона граждан
04 Проверенный народный рецепт: мазь от варикоза в домашних условиях
05 Итоги дня 18 февраля: наступление боевиков, заседание СНБО и сокращение населения Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина договорилась о безвизе еще с одним государством
Украина договорилась о безвизе еще с одним государством
Зима так и не пришла: метеорологам сложно определить приход весны
Метеорологам сложно определить приход весны
Россия снова нанесла авиаудары по Сирии, есть погибшие
Россия снова нанесла авиаудары по Сирии, есть погибшие
Ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника (Видео)
Ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь