40-летняя актриса бросила Аль Пачино спустя два года отношений

Новости шоу бизнеса:Главной причиной разрыва она назвала большую разницу в возрасте.

Израильская актриса Мейталь Дохан сообщила, что рассталась с Аль Пачино после двух лет отношений.

Трудно быть с возрастным мужчиной, даже если это Аль Пачино. Разница в возрасте — это трудно, да. Я пыталась не обращать на это внимания, но все-таки он уже пожилой человек. Так что, несмотря на всю мою любовь, это не могло продолжаться долго, — сказала Мейталь в интервью Times of Israel.

Также Дохан отметила, что Аль Пачино "не любит тратить деньги".

Как бы так повежливее сказать, что он не любит тратить деньги? Он только иногда покупал мне цветы. Я поссорилась с ним и недавно ушла от него. Но я действительно люблю и ценю его и была рада быть с ним, когда он нуждался во мне. Для меня это большая честь. Я рада, что между нами сложились такие отношения, и надеюсь, что мы останемся хорошими друзьями, — подытожила Мейталь.

Впервые о романе Аль Пачино и Мейталь Дохан стало известно осенью 2018 года. Последний раз знаменитостей видели вместе осенью 2019 года, когда они посетили премьеру фильма "Ирландец" (The Irishman) в Лос-Анджелесе.

До отношений с Мейталь Аль Пачино встречался с актрисой Люсилой Сола, которая младше его на 36 лет. Люсила — мать модели и актрисы Камилы Морроне, которая сейчас встречается с Леонардо ДиКаприо.