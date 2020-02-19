Скачать
Среда, 19.02.2020
Зеленский поручил коллегии врачей проанализировать медреформу
Зеленский поручил коллегии врачей проанализировать медреформу
В Украине появится центр по вопросам промышленности
В Украине появится центр по вопросам промышленности
"Молчать или сказать": новое стихотворение Усика (Видео)
"Молчать или сказать": новое стихотворение Усика (Видео)
Вадим Олейник заявил о разводе с женой
Вадим Олейник заявил о разводе с женой

Вадим Олейник заявил о разводе с женой

Вадим Олейник заявил о разводе с женой
14:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Однако Вадим Олейник не скрывает: развод переживает болезненно и уже в поисках новой музы.

Украинский певец Вадим Олейник заявил, что развелся с женой – пиар-менеджером Анной Браженко. В браке пара была 5 лет, однако не афишировала своих отношений.

Об этом артист рассказал в комментарии для телеграмм-канала Соломии Витвицкой. По словам Вадима Олейника, он уже два месяц как холостяк. Причин развода он решил не называть, лаконично заявив, что "просто так сложилось".

Сейчас певец решил посвятить все свое время музыке, поэтому второй раз идти к алтарю он не планирует. 

Да, я свободен, как ветер в поле, как волк-одиночка. Мы расстались месяца два назад. Я в хорошем настроении, пишу новую музыку, творю и ищу свою музу, – отметил Вадим Олейник.

40-летняя актриса бросила Аль Пачино спустя два года отношений

Не обошел он вопросов и об идеале женщины, который ищет. Вадим Олейник объяснил журналистке, что главное, чтобы его избранница не мешала строить карьеру и заниматься любимым делом.

"Мне 32. Я только понял, чего хочу от жизни. В первую очередь хочу заниматься музыкой, а потом жизнь покажет. Не хочу спешить", – добавил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отношения, Развод, Артист, Певец, Знаменитость, Вадим Олейник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как выглядит 21-летний сын покойного Люка Перри? Копия отца (Фото)
02 Германия в ООН: Сурков за 10 минут получил подписи сепаратистов под "Минском"
03 Украина за год потеряла четверть миллиона граждан
04 Проверенный народный рецепт: мазь от варикоза в домашних условиях
05 Итоги дня 18 февраля: наступление боевиков, заседание СНБО и сокращение населения Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина договорилась о безвизе еще с одним государством
Украина договорилась о безвизе еще с одним государством
Катастрофа МАУ: Иран заявил, что &quot;черный ящик&quot; серьезно поврежден
Катастрофа МАУ: Иран заявил, что "черный ящик" поврежден
Зеленский пообещал в текущем году отремонтировать 220 опорных больниц
Зеленский пообещал отремонтировать 220 больниц
Ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника (Видео)
Ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь