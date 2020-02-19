Вадим Олейник заявил о разводе с женой

Новости шоу бизнеса:Однако Вадим Олейник не скрывает: развод переживает болезненно и уже в поисках новой музы.

Украинский певец Вадим Олейник заявил, что развелся с женой – пиар-менеджером Анной Браженко. В браке пара была 5 лет, однако не афишировала своих отношений.

Об этом артист рассказал в комментарии для телеграмм-канала Соломии Витвицкой. По словам Вадима Олейника, он уже два месяц как холостяк. Причин развода он решил не называть, лаконично заявив, что "просто так сложилось".

Сейчас певец решил посвятить все свое время музыке, поэтому второй раз идти к алтарю он не планирует.

Да, я свободен, как ветер в поле, как волк-одиночка. Мы расстались месяца два назад. Я в хорошем настроении, пишу новую музыку, творю и ищу свою музу, – отметил Вадим Олейник.

Не обошел он вопросов и об идеале женщины, который ищет. Вадим Олейник объяснил журналистке, что главное, чтобы его избранница не мешала строить карьеру и заниматься любимым делом.

"Мне 32. Я только понял, чего хочу от жизни. В первую очередь хочу заниматься музыкой, а потом жизнь покажет. Не хочу спешить", – добавил он.