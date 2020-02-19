Дженна Дьюэнн и Стив Казы объявили о помолвке (Фото)

Новости шоу бизнеса:Американская актриса сообщила радостную новость.

Известная американская актриса и танцовщица, бывшая жена голливудского актера Ченнинга Татума, Дженна Дьюэнн и певец Стив Кази собираются пожениться. Об этом счастливая и беременная Дженна сообщила на своей официальной странице в Instagram.

"Всю жизнь любить и расти вместе с тобой. У тебя мое сердце", - прокомментировала помолвку актриса.

Такой же новостью поделился и сам Стив Кази, опубликовав соответствующее заявление у себя на странице: "Когда ты проснешься, я поцелую твое лицо с улыбкой, которую никто никогда не видел. Когда ты проснешься, я поцелую твои глаза и скажу, что я любил тебя все эти годы".

Пока неизвестно, когда состоится свадьба влюбленной парочки, но ожидается, что радостное событие произойдет уже после рождения их общего ребенка.