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Среда, 19.02.2020
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Дженна Дьюэнн и Стив Казы объявили о помолвке (Фото)

Дженна Дьюэнн и Стив Казы объявили о помолвке (Фото)
14:53 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Американская актриса сообщила радостную новость.

Известная американская актриса и танцовщица, бывшая жена голливудского актера Ченнинга Татума, Дженна Дьюэнн и певец Стив Кази собираются пожениться. Об этом счастливая и беременная Дженна сообщила на своей официальной странице в Instagram.

"Всю жизнь любить и расти вместе с тобой. У тебя мое сердце", - прокомментировала помолвку актриса.

Такой же новостью поделился и сам Стив Кази, опубликовав соответствующее заявление у себя на странице: "Когда ты проснешься, я поцелую твое лицо с улыбкой, которую никто никогда не видел. Когда ты проснешься, я поцелую твои глаза и скажу, что я любил тебя все эти годы".

 
 
 
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A lifetime to love and grow with you...you have my heart

Публикация от Jenna Dewan (@jennadewan)

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Пока неизвестно, когда состоится свадьба влюбленной парочки, но ожидается, что радостное событие произойдет уже после рождения их общего ребенка.

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Помолвка, Дженна Дьюэнн, Стив Кази.
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