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Мишель Обама обнародовала фото со школьного выпускного

Мишель Обама обнародовала фото со школьного выпускного
15:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Мишель Обама никогда не остается в стороне от глобальных социальных инициатив.

Каждое публичное появление супруги 44-го президента США становилась резонансным поводом для обсуждения не только для мирового сообщества, но и для представителей модной индустрии. Однако даже со временем выходы Мишель Обамы не теряют свою актуальность. Так, она показала, в каком платье посетила выпускной бал в школе.

Она решила присоединиться к мейнстриму в сети # PromChallenge, который направлен на то, чтобы призвать молодежь отдать свой голос на президентских выборах, которые состоятся в США уже в ноябре этого года.

Так, на личной странице первой леди Америки появился эксклюзивный снимок 37-летней давности. На нем Мишель Обама предстала в роскошном платье, которое выбрала для выпускного вечера. Хотя такой поступок писательницы имел важный социальный подтекст, модные эксперты не могли оставить без внимания праздничный образ Мишель в такой знаковый день. 

Во время публичных выходов первая леди отличилась незаурядным вкусом и безупречным деловым стилем. Она демонстрировала безупречные штанные костюмы и роскошные вечерние платья. Все аутфиты Мишель всегда были достаточно сдержанными, как и положено ее ответственному статусу. Однако для выпускного вечера она надела элегантное длинное атласное платье с цветочным принтом. Главным акцентом наряда стало довольно откровенное декольте, которое она дополнила лаконичным цепочкой. Довершила look Мишель пиджаком в тон к платью.

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Вернемся к моему выпускному вечеру 1982 года и этому розовому атласному платью в горошек, – написала первая леди США.

Стоит отметить, что проект #PromChallenge, который направлен на привлечение потенциальных избирателей к голосованию, дает возможность школьникам получить немалую сумму для своего выпускного бала. Победитель, который расскажет о том, как учебное заведение привлекает учеников к голосованию, получит приз в размере пять тысяч долларов, что составляет около 122 тысяч гривен. Именно эти средства подростки смогут потратить на незабываемое прощание с детством.

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Мишель Обама, Знаменитости, Воспоминание, Выпускной.
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