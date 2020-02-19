British Awards 2020: Билли Айлиш появилась в эффектном образе на красной дорожке

Новости шоу бизнеса:Американская исполнительница Билли Айлиш снова победила на музыкальной премии.

На красной дорожке музыкальной премии 18-летняя звезда появилась в сплошном виде от британского бренда Burberry.

На ней было пальто, а также брюки и свитшоты с металлической фурнитурой. Ее образ дополнили колготки или леггинсы с фирменным принтом в клетку, массивная обувь и шляпка с прозрачными вставками. Длинный маникюр, стилизованный под бренд, завершил образ.

Total look от Burberry песочного оттенка изрядно заинтересовал папарацци и поклонников. В социальных сетях пользователи расходятся во мнениях: одни считают, что примерка на себя абсолютно всех вещей от одного бренда является абсолютной безвкусицей, другие же утверждают, что именно это и отличает певицу от других звезд на красной дорожке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #BillieEilish #Burberry #BRITs #Awards #2020 Публикация от Jazzygill (@jazzyvari) 19 Фев 2020 в 6:31 PST

Добавим, что на красных дорожках Оскара и Грэмми Билли Айлиш также надевала сплошные over-size образы от брендов Chanel и Gucci.