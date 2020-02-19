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Как всегда яркая: Елизавета II продемонстрировала монохромный фиолетовый образ

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Как всегда яркая: Елизавета II продемонстрировала монохромный фиолетовый образ
17:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Британская королева Елизавета II в 93 года прекрасно демонстрирует, как носить яркие наряды.

Не все модницы готовы примерить яркий наряд, боясь привлекать излишнее внимание прохожих. В то же время Елизавета II в 93 года смело показывает, что возраст – не причина избегать красочной одежды. С детства Ее Величество охотно носила цветные вещи по совету мамы, ведь именно благодаря таким нарядам она всегда будет находиться в центре внимания. Да и на фото королеву таким образом найти очень легко.

Не забыла о своем правиле Елизавета II и во время визита в Королевскую национальную больницу и стоматологическую клинику Истман в Лондоне. Там 19 февраля проходило торжественное открытие новых помещений. Клинику основали представители монархии, поэтому на мероприятие пригласили Ее Величество.

Во время этого публичного выхода королева не поменяла стиль и предстала перед британцами в фиолетовом классическом пальто, к которому подобрала шляпку с милыми меховыми помпонами и платье такого же цвета. Свой образ Елизавета II дополнила черными перчатками, туфлями на устойчивых каблуках и кожаной сумочкой. Любимые украшения из жемчужин и брошь завершили look представительницы монархии.

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Интересно, что по королевскому этикету, даже в помещении Елизавета II не снимала верхней одежды и перчаток. Поэтому на протяжении всей встречи королева беседовала с работниками госпиталя в осеннем наряде.

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