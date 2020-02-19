Звезда сериала "Секс в большом городе" стал дважды отцом: первые снимки малыша

Новости шоу бизнеса:37-летняя жена Тара Уилсон родила Крису Ноту второго ребенка.

О беременности молодой жены актер сообщил Звезда сериала “Секс в большом городе” Крис Нот во второй раз станет отцом еще в сентябре прошлого года, разместив фото беременной жены в своем профиле в инстаграме. Тогда супруги признались, что ждут рождения мальчика, которого назвали Китсом. О пополнении в семье звезды сериала "Секс в большом городе" общественность также узнала из сети.

Фотографии новорожденного сына появились сегодня, 19 февраля. На фото малыш изображен в крошечной шапочке и простыне. Судя по всему, Тара Уилсон еще не успела вернуться домой из роддома после рождения мальчика.

Просто с небес спустился наш сын Китс, – тронул актер Крис Нот.

Стоит отметить, что имя для отпрыска знаменитость выбрал не случайно. Сына назвали Китсом в честь известного британского писателя Джона Китса, который творил еще в XIV веке. Это подтвердил сам актер, дополнив чувственную фотографию цитатой великого художника: "Дело красоты – это радость навсегда".