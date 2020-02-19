"Мой мир разрушен": последнее сообщение Керолайн Флек

Новости шоу бизнеса:Новости о смерти бывшей девушки отпрыска британской монаршей семьи принца Гарри облетели весь мир.

Трагическая смерть Кэролайн Флэк, которая покончила с собой за несколько месяцев до громкого судебного процесса, всколыхнула общественность. Родные ведущей решилась представить публично последнее сообщение звезды, которое фолловерам в инстаграме так и не суждено было увидеть.

Как сообщает издание Guardian, за несколько недель до смерти близкое окружение Кэролайн Флэк отказало ей публиковать щемящий текст в инстаграме. Однако неожиданное самоубийство заставило семью пролить свет на внезапную потерю. Телеведущая старалась рассказать, что она готова предстать перед судом в марте и признать свою вину. Однако знаменитость призналась, что инцидент был случайностью и вызван эмоциональным срывом, а она сама не является домашним насильником.

Кроме того, случай с избиением разрушил всю ее успешную карьеру, ведь продюсеры реалити-шоу "Остров любви" уволили ведущую сразу после огласки скандала в прессе. Она заверила, что кровь, которую зафиксировали на снимках папарацци, была ее, а не любимого Льюиса Бертона.

Это был несчастный случай. Мой мир разрушен. Все мое будущее было потеряно за 24 часа после ареста. Причина, по которой я говорю сегодня, заключается в том, что моя семья больше не может терпеть это. Я потеряла свою работу, свою жизнь и способность говорить. Правда была вырвана из моих рук и использована как развлечение. Я не могу каждый день прятаться, когда мне скажут никому ничего не говорить и ни с кем не разговаривать, – призналась Кэролайн Флэк.

В завершение телеведущая написала, что ее совсем не волнует будущая карьера и нереализованные творческие порывы. Кэролайн Флэк не могла смириться с тем, какие страдания и волну общественного осуждения она принесла своей семье и хорошим друзьям: "Я не думаю о том, как мне вернуть свою карьеру. Я думаю о том, как мне вернуть свою жизнь и жизнь моей семьи". Мать девочки заверила, что она не обвиняла никого, кроме себя самой, и просто хотела, чтобы ее голос услышали. А откровенное признание вполне описывало то, как эмоционально сложно ей жилось последние месяцы.