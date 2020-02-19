Скачать
Среда, 19.02.2020
Загороднюк прокомментировал эскалацию на Донбассе
Загороднюк прокомментировал эскалацию на Донбассе
Эвакуация украинцев из Китая: не все попали на борт
Эвакуация украинцев из Китая: не все попали на борт
Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой
Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой
Все меньше и меньше: объем осадков в Средиземноморье сократился
Все меньше и меньше: объем осадков в Средиземноморье сократился

"Мой мир разрушен": последнее сообщение Керолайн Флек

"Мой мир разрушен": последнее сообщение Керолайн Флек
20:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Новости о смерти бывшей девушки отпрыска британской монаршей семьи принца Гарри облетели весь мир.

Трагическая смерть Кэролайн Флэк, которая покончила с собой за несколько месяцев до громкого судебного процесса, всколыхнула общественность. Родные ведущей решилась представить публично последнее сообщение звезды, которое фолловерам в инстаграме так и не суждено было увидеть.

Как сообщает издание Guardian, за несколько недель до смерти близкое окружение Кэролайн Флэк отказало ей публиковать щемящий текст в инстаграме. Однако неожиданное самоубийство заставило семью пролить свет на внезапную потерю. Телеведущая старалась рассказать, что она готова предстать перед судом в марте и признать свою вину. Однако знаменитость призналась, что инцидент был случайностью и вызван эмоциональным срывом, а она сама не является домашним насильником.

Кроме того, случай с избиением разрушил всю ее успешную карьеру, ведь продюсеры реалити-шоу "Остров любви" уволили ведущую сразу после огласки скандала в прессе. Она заверила, что кровь, которую зафиксировали на снимках папарацци, была ее, а не любимого Льюиса Бертона.

Это был несчастный случай. Мой мир разрушен. Все мое будущее было потеряно за 24 часа после ареста. Причина, по которой я говорю сегодня, заключается в том, что моя семья больше не может терпеть это. Я потеряла свою работу, свою жизнь и способность говорить. Правда была вырвана из моих рук и использована как развлечение. Я не могу каждый день прятаться, когда мне скажут никому ничего не говорить и ни с кем не разговаривать, – призналась Кэролайн Флэк.

Ведущая британского реалити-шоу "Х-фактор" и бывшая принца Гарри покончила с собой

В завершение телеведущая написала, что ее совсем не волнует будущая карьера и нереализованные творческие порывы. Кэролайн Флэк не могла смириться с тем, какие страдания и волну общественного осуждения она принесла своей семье и хорошим друзьям: "Я не думаю о том, как мне вернуть свою карьеру. Я думаю о том, как мне вернуть свою жизнь и жизнь моей семьи". Мать девочки заверила, что она не обвиняла никого, кроме себя самой, и просто хотела, чтобы ее голос услышали. А откровенное признание вполне описывало то, как эмоционально сложно ей жилось последние месяцы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Самоубийство, Ведущая, Керолайн Флек.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как выглядит 21-летний сын покойного Люка Перри? Копия отца (Фото)
02 Германия в ООН: Сурков за 10 минут получил подписи сепаратистов под "Минском"
03 Мода 2020: креативные и трендовые идеи стильного маникюра (Фото)
04 Проверенный народный рецепт: мазь от варикоза в домашних условиях
05 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире активно лечат коронавирус
В мире активно лечат коронавирус
Смертельный коронавирус добрался до Ирана
Смертельный коронавирус добрался до Ирана
День на Донбассе: ранен украинский военный
День на Донбассе: ранен украинский военный
Решила удивить: Apple готовит новый гаджет
Решила удивить: Apple готовит новый гаджет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь