Звезда "Властелина колец" стал отцом

Новости шоу бизнеса:Актер Элайджа Вуд, который больше известен благодаря роли Фродо Бэггинса в фильмах "Властелин колец, стал папой.

Еще в июле прошлого года шоу-бизнес заговорил о беременности избранницы Элайджи Вуда. Тогда беременную Метте-Мари Конгсвед удалось подловить папарацци во время прогулки по улицам Лос-Анджелеса.

Наконец стало известно, что первенец пары появился на свет.

Как сообщает издание Us Weekly, Элайджа Вуд с возлюбленной Метте-Мари Конгсвед уже стали счастливыми родителями малыша. Однако традиционно свою личную жизнь влюбленные скрывают за семью замками. Именно поэтому о поле ребенка и деталях родов мировое сообщество узнает еще не скоро.

О будущем отцовстве пара узнала еще накануне Рождества 2018 года. Тогда американский актер Элайджа Вуд был потрясен новостями о грядущем пополнении, однако разделять свое счастье с поклонниками не торопился. Беременность любимой начали обсуждать в прессе Актер из “Властелина колец” Элайджа Вуд впервые станет отцом в июле, когда пару зафиксировали во время романтической прогулки в Лос-Анджелесе. Тогда облягающий сарафан девушки только подчеркнул ее деликатное состояние.