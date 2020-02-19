Звезда "Властелина колец" стал отцом

Еще в июле прошлого года шоу-бизнес заговорил о беременности избранницы Элайджи Вуда. Тогда беременную Метте-Мари Конгсвед удалось подловить папарацци во время прогулки по улицам Лос-Анджелеса.
Наконец стало известно, что первенец пары появился на свет.
Как сообщает издание Us Weekly, Элайджа Вуд с возлюбленной Метте-Мари Конгсвед уже стали счастливыми родителями малыша. Однако традиционно свою личную жизнь влюбленные скрывают за семью замками. Именно поэтому о поле ребенка и деталях родов мировое сообщество узнает еще не скоро.
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Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед в Лос-Анджелесе. Элайджа и Метте-Мари вместе 2 года. Они познакомились на съёмках фильма "В этом мире я больше не чувствую себя как дома" (отличный фильм, кстати) Ну что скажем? Ждём голубоглазого малыша или ждём выхода Элайджи из шкафа? #ElijahWood
О будущем отцовстве пара узнала еще накануне Рождества 2018 года. Тогда американский актер Элайджа Вуд был потрясен новостями о грядущем пополнении, однако разделять свое счастье с поклонниками не торопился. Беременность любимой начали обсуждать в прессе Актер из “Властелина колец” Элайджа Вуд впервые станет отцом в июле, когда пару зафиксировали во время романтической прогулки в Лос-Анджелесе. Тогда облягающий сарафан девушки только подчеркнул ее деликатное состояние.