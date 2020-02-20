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Джамала показала фото с округлившимся животиком

Джамала показала фото с округлившимся животиком
09:39 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Джамала восхитила своих поклонников цветущим видом и показала округлившийся животик.

Украинская певица Джамала, которая готовится стать мамой во второй раз, поделилась с поклонниками снимками, сделанными после концерта в Одессе.

На фото, опубликованных в Instagram, артистка запечатлена в розовом комбинезоне, усыпанном пайетками, поверх которого накинула тренч из переливающейся ткани. Джамала широко улыбается, и буквально светится счастьем.

"Одесса. Говорила, что ваш город делает особенным не море, не вкусная пища, не шарм улиц и домов, а именно люди! Или мне так повезло с вами? Спасибо за теплую встречу! За подарки! За цветы!", - написала певица. 

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Поклонники в свою очередь поблагодарили Джамалу за концерт, а также отметили, что певице очень идет беременность. А некоторые фаны взяли смелость предположить, что артистка ждет девочку.

Так, пользователь под ником helen.f18 написала: "Джамала, простите ради Бога, но мне видится, что у Вас будет маленькая Джамала. Да, да именно девочка".

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Беременность, Певица, Знаменитость, Артистка, Джамала.
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