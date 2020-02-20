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Джиджи Хадид рассказала о буллинге в начале карьеры

Джиджи Хадид рассказала о буллинге в начале карьеры
14:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В начале своей потрясающей карьеры она неоднократно сталкивалась с отказами модельеров из-за своего тела.

В свои 24 года американка является одной из самых знаменитых моделей современности. Десятки дизайнеров стремятся, чтобы именно Джиджи Хадид презентовала их наряды на подиуме.

Эксклюзивно для издания i-D Джиджи Хадид рассказала, какие трудности ей удалось преодолеть в начале своей модельной карьеры. Именитой красавице приходилось слышать отказ модельеров и кастинг-директоров, которые сетовали на ее слишком спортивную и рельефную фигуру.

К модной индустрии Джиджи вполне отдавалась профессиональному спорту. Она занималась верховой ездой и была капитаном волейбольной команды. До переезда в Нью-Йорк она мечтала о спортивной карьере. Несмотря на то, что девушка снималась для многочисленных кампейнов и обложек глянцев, все модельные скауты уверяли, что именно фигура не позволит ей блистать на самых престижных мировых подиумах. "Я любила свое тело. Я знала, как тяжело работала, чтобы развить свои мышцы. Я скучаю по своему бывшему телу". 

 
 
 
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Half-Iron Half-Woman. @gigihadid #GigiHadid #GaultierParis #SS20⁠ ⁠ #PFW #JPGFREAKING50⁠ Photographed by @yannisvlamos.

Публикация от Jean Paul Gaultier (@jpgaultierofficial)

Первым культовым дизайнером, который поверил в модельные способности Джиджи стал легендарный Жан-Поль Готье, который на протяжении 50 лет диктовал мировые тренды. Она впервые дефилировала в его коллекции весна-лето в Париже 2015 года.

Жан-Поль Готье не пытался одеть меня в вещи, которые бы максимально скрыли мое тело и его рельефные изгибы. Ранее другие дизайнеры уже приглашали меня участвовать в своих шоу, однако всегда старались подобрать для меня look, который закрыл бы мое тело. Только Готье хотел, чтобы я по-настоящему сияла на подиуме, – вспомнила манекенщица.

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Она отметила, что Жан-Поль Готье обращал внимание на личность, которая собственной энергетикой сможет передать месседж его наряд. Среди тех, кто выходил на подиум в его коллекции немало моделей, параметры которых далеки от совершенства.

Сама же модель, которая сейчас без устали позирует перед объективами престижных фотографов, заверила, что пытается отыскать баланс между работой и личной жизнью. Она обожает проводить время вместе с друзьями или же наедине на природе, наполняясь энергией для плодотворной модельной карьеры. Однако Джиджи признается, что с возрастом задумывается о создании крепкой семьи, которая, возможно, займет главное место в ее жизни: "Я взрослею и задумываюсь, что когда-нибудь создам семью. Не знаю, останусь ли я в модельном бизнесе в таком случае. Я люблю свою работу, и она делает меня счастливой".

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Карьера, Модель, Знаменитости, Джиджи Хадид.
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