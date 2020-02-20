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Четверг, 20.02.2020
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Звезда вечера: Карли Клосс предстала в особом образе на светском мероприятии

Звезда вечера: Карли Клосс предстала в особом образе на светском мероприятии
17:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Знаменитая американская модель Карли Клосс стала приглашенной гостьей церемонии награждения DVF Awards.

Вечером 19 февраля в Вашингтоне отгремела церемония DVF Awards. Ежегодно организаторы мероприятия вручают премии Дианы фон Фюрстенберг выдающимся женщинам, которые проявили силу и лидерство в своих сферах. Победителям вручают не только памятные статуэтки, но и 50 тысяч долларов.

На DVF Awards в 2020 году пожаловала очаровательная Карли Клосс. Она не получила награду, однако охотно стала приглашенной звездной гостьей. Модель вручила награду в одной из номинаций и была в центре внимания на протяжении всего события.

Интересно, что стать звездой вечера Карли Клосс помогло, казалось бы, классическое платье. Манекенщица красовалась в черном блестящем наряде с поясом, который соответствовал дресс-коду DVF Awards. К образу модель подобрала туфли-лодочки, которые добавили элегантности ее виду.

 
 
 
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Karlie attends Diane von Furstenberg 2020 DVF Awards in Washington, DC, 02.19.2020 #karliekloss #supermodel #klossy #kodewithklossy #kodewithkarlie #kk #outfit #outstyle #dvfaward

Публикация от karlie kloss fan (@klossykar)

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Модель, Стиль, Образ, Наряд, Карли Клосс, DVF Awards.
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