Звезда вечера: Карли Клосс предстала в особом образе на светском мероприятии

Новости шоу бизнеса:Знаменитая американская модель Карли Клосс стала приглашенной гостьей церемонии награждения DVF Awards.

Вечером 19 февраля в Вашингтоне отгремела церемония DVF Awards. Ежегодно организаторы мероприятия вручают премии Дианы фон Фюрстенберг выдающимся женщинам, которые проявили силу и лидерство в своих сферах. Победителям вручают не только памятные статуэтки, но и 50 тысяч долларов.

На DVF Awards в 2020 году пожаловала очаровательная Карли Клосс. Она не получила награду, однако охотно стала приглашенной звездной гостьей. Модель вручила награду в одной из номинаций и была в центре внимания на протяжении всего события.

Интересно, что стать звездой вечера Карли Клосс помогло, казалось бы, классическое платье. Манекенщица красовалась в черном блестящем наряде с поясом, который соответствовал дресс-коду DVF Awards. К образу модель подобрала туфли-лодочки, которые добавили элегантности ее виду.

Не экспериментировала Карли Клосс и с имиджем: роскошная блондинка сделала волнистые волосы и макияж с акцентом на глаза.