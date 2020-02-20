В стиле 70-х: Хейли Бибер украсила обложку испанского Vogue

Для американки Хейли такой эксперимент с образами уже не первый. Звезда часто украшает обложки глянца в различных амплуа. Из последних – фотосессия для Elle USA в трендовых купальных костюмах и съемка для Vogue Australia в casual-образах.
Для новой фотосессии 23-летняя девушка примеряла несколько образов, которые воссоздают дух 1970-х годов.
На этот раз редактор испанского Vogue предложил Хейли сняться в нескольких винтажных нарядах, которые подчеркивали красоту девушки и эпоху того времени в солнечном Голливуде. Автором снимков стала Emma Summerton, а стилистом – Patrick Mackie. Сама же съемка происходила среди холмов Лос-Анджелеса.
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@haileybieber encarna el fulgor de los 70 en un número que habla de aprender del pasado para regenerar el futuro. En #VogueMarzo reflexionamos sobre las nuevas reglas del juego y rendimos tributo a sus intérpretes. otografa: @emmasummerton Realizacn: @patrickmackieinsta
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Escondida en el laberinto de las serpenteantes colinas de Los Ángeles, @haileybieber emula el glamour de los años setenta. Un viaje nostálgico a un tiempo en que las rutilantes estrellas de Hollywood eran el espejo en el que el mundo y la moda querían verse reflejados Fotograa: @emmasummerton Estilismo: @patrickmackieinsta
"Хейли Бибер спряталась в лабиринтах извилистых холмов Лос-Анджелеса, отражая красоту семидесятых. Ностальгическое путешествие в те времена, когда сияющие голливудские звезды были зеркалом, в которых хотел отразиться весь мир и мода", – рассказывают о фотосессии представители Vogue Spain.