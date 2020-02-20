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Четверг, 20.02.2020
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В стиле 70-х: Хейли Бибер украсила обложку испанского Vogue

В стиле 70-х: Хейли Бибер украсила обложку испанского Vogue
18:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Американская модель Хейли Болдуин стала приглашенной звездой мартовского номера Vogue Spain.

Для американки Хейли такой эксперимент с образами уже не первый. Звезда часто украшает обложки глянца в различных амплуа. Из последних – фотосессия для Elle USA в трендовых купальных костюмах и съемка для Vogue Australia в casual-образах.

Для новой фотосессии 23-летняя девушка примеряла несколько образов, которые воссоздают дух 1970-х годов.

На этот раз редактор испанского Vogue предложил Хейли сняться в нескольких винтажных нарядах, которые подчеркивали красоту девушки и эпоху того времени в солнечном Голливуде. Автором снимков стала Emma Summerton, а стилистом – Patrick Mackie. Сама же съемка происходила среди холмов Лос-Анджелеса.

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"Хейли Бибер спряталась в лабиринтах извилистых холмов Лос-Анджелеса, отражая красоту семидесятых. Ностальгическое путешествие в те времена, когда сияющие голливудские звезды были зеркалом, в которых хотел отразиться весь мир и мода", – рассказывают о фотосессии представители Vogue Spain.

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Все по теме:

Модель, Фотосессия, Обложка, Съемка, Глянец, Хейли Бибер.
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