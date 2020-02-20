Сколько стоит Victoria's Secret: владелец продал бренд

Новости шоу бизнеса:Владелец американской компании L Brands подтвердил продажу бренда Victoria's Secret.

Всемирно известный бренд Victoria's Secret купила частная акционерная компания Sycamore Partners за 525 миллионов долларов. Она получит 55% акций, остальное будет контролировать L Brands, однако сам бренд будет выделен в отдельную компанию.

Об этом сообщает издание CNN.

82-летний миллиардер Лексли Векслер несколько десятилетий руководил компанией L Brands. Теперь он покидает пост генерального директора и главы совета директоров в рамках соглашения. Однако, как пишет издание CNN, Векслер останется в числе почетных членов директоров. По словам Лексли, Victoria's Secret, как частная компания, сможет обеспечить лучший путь для восстановления бренда до его исторического уровня прибыльности и развития.

Мы считаем, что как частная компания Victoria's Secret сможет лучше сосредоточиться на более долгосрочных результатах. Мы рады, что сохранив значительную долю участия, наши акционеры будут иметь возможность полноценно участвовать в потенциале роста этого знакового бренда, – рассказал миллиардер.