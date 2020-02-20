Концертов не будет: почему Лана Дель Рей отменила тур по Европе

Новости шоу бизнеса:Популярная певица Лана Дель Рей вынуждена отказаться от анонсированного тура по странам Европы.

Артистка должна была выступить 21 февраля в Нидерландах. После этого Лана Дель Рей запланировала грандиозные шоу в британских Манчестере, Глазго и Бирмингеме. Завершать первую серию концертов певица хотела в Лондоне, на легендарной O2 Арене.

Однако все выступления Лане Дель Рей пришлось экстренно отменить: из-за болезни она потеряла голос.

Извините, что подвела всех в последнюю минуту, но эта болезнь застала меня врасплох. Я полностью потеряла свой голос. Врач посоветовал отдохнуть в течение четырех недель. Я ненавижу разочаровывать всех, но мне нужно выздороветь, – сообщила Лана Дель Рей.

Пока неизвестно, на какую дату артистка перенесет запланированные концерты. Также Лана Дель Рей решила не вдаваться в детали относительно болезни, которая спровоцировала потерю голоса.