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Четверг, 20.02.2020
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Эмили Ратаковски похвастаться стройной и привлекательной фигурой (Фото)

Эмили Ратаковски похвастаться стройной и привлекательной фигурой (Фото)
21:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Соблазнительная брюнетка любит позировать в провокационных фотосессиях и публиковать страстные снимки.

Популярная английская актриса и модель любит делиться жаркими кадрами на своей странице в инстаграме. Подписчики с нетерпением ждут новых фотографий Ратаковски и радушно комментируют их, выражая свое восхищение. Однако звезда не заставляет их долго ждать и чуть ли не каждый день публикует эротические снимки.

Каждая фотография Эмили поражает своей страстью и красотой. Не является исключением и новая публикация.

На фотографии знаменитость позирует в черном платье на тонких бретелях и с откровенным декольте, которое дополнено тканевыми вставками. Этот наряд также имеет разрезы по всей длине ног. Среди аксессуаров выбрала миниатюрные серьги черного цвета.

 
 
 
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sentirsi come una principessa

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Сексапильная Эмили Ратаковски засветила пышную грудь в купальнике (Фото)

Такой образ модель дополнила красивой и аккуратной прической. Она собрала волосы в высокий пучок, а с обеих сторон оставила по два локона, нежно спадающие на плечи. На лице был макияж в естественных тонах.

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Фигура, Модель, Снимки, Емили Ратаковски.
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