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"Всему свое время": Хейли Бибер о беременности

"Всему свое время": Хейли Бибер о беременности
21:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Популярная американская модель, жена канадского певца Джастина Бибера в который раз поделилась подробностями семейной жизни.

Хейли Бибер откровенно рассказала об отношениях с мужем и объяснила, почему не спешит рожать. Деталями звездная жена поделилась в недавнем интервью изданию People.

23-летняя модель призналась, что в течение длительного времени принимала противозачаточные таблетки, которые негативно повлияли на здоровье. Хейли отметила, что ей пришлось хорошо поработать, чтобы показатели гормонов вернулись в норму. Последние два года я пила противозачаточные. Показатели гормонов ухудшились и поэтому моя кожа очень пострадала. Тогда я поняла, что сильно навредила себе, – призналась Хейли.

Бибер рассказала, что после свадьбы с Джастином сильно изменилась. Ранее она предпочитала громкие вечеринки, а теперь отдыхает за просмотрами фильмов дома. Джастин и я – домоседы... Я поняла, как это здорово – просто оставаться у камина по вечерам пятницы. Теперь я никогда не вернусь к прошлому образу жизни, – рассказала модель.

Звездные американцы уже задумываются про детей, однако Хейли пока не готова к беременности. Всему свое время, над нашими отношениями еще надо работать, – заявила знаменитость.

В стиле 70-х: Хейли Бибер украсила обложку испанского Vogue

Хейли и Джастин предпочитают здоровую пищу. Также для того, чтобы держать себя в хорошей физической форме, девушка несколько раз в неделю занимается пилатесом. В интервью Бибер отметила, что из-за плотного графика ей не удается уделять достаточно времени приготовлению пищи, однако она очень любит этот процесс и наслаждается им.

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Беременность, Модель, Джастин Бибер, Хейли Бибер.
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