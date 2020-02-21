Лили Рейнхарт рассказала, что дух Люка Перри приходил к ней во сне

Новости шоу бизнеса:Звезда «Ривердейла» Лили Рейнхарт поделилась с подписчиками в Твиттере очень личными переживаниями.

Прошел почти год с момента трагической смерти Люка Перри, но память о нем продолжает жить в сердцах поклонников и тех, кому повезло знать его лично. Подтверждением этому стал пост, опубликованный Лили Рейнхарт, коллегой Перри по "Ривердейлу", в котором она рассказала о своем сне.

Прошлой ночью мне приснился сон, в котором я увидела Люка. И я так крепко обняла его и плакала у него на плече, рассказывая, как сильно мы все скучаем по нему, — поделилась Рейнхарт в Twitter. Также актриса добавила, что, оглядываясь назад, понимает: ее посещал дух Перри, который хотел показать, что его тепло не иссякло и после смерти.

Люк скончался после инсульта в марте 2019 года. Последним его появлением на экранах, причем уже посмертным, стала роль в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде". Уход актера вызвал целую волну скорби среди коллег.

Я просто не могу в это поверить. Мне трудно понять, что его больше не будет рядом, чтобы поделиться своей мудростью и добротой со всеми нами, — писала тогда Рейнхарт.

"Ривердейл" почтил память Перри, сыгравшего Фреда Эндрюса, отца Арчи (Кей Джей Апа), особой премьерой сезона. Тогда Арчи узнал о смерти своего отца и собрал весь город, чтобы почтить память о нем.