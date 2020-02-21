Синди Кроуфорд ищет психотерапевта для своего сына: подробности

Новости шоу бизнеса:Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер были впечатлены решением сына сделать татуировку на лице.

Американская модель Синди Кроуфорд и бизнесмен Рэнди Гербер не на шутку обеспокоены состоянием своего 20-летнего сына Пресли. Инсайдеры западных СМИ узнали, что супруги срочно ищут для него психотерапевта.

Об этом журналистам US Weekly рассказали источники из близкого окружения пары. Пресли набил под правым глазом тату со словом misunderstood, что в переводе – "неправильно понят". Это уже вызвало беспокойство у звездных родителей. Однако последней каплей стало видео, которое Пресли опубликовал на днях в сети.

Парень показал подписчикам своего блога, как стреляет в тире. Сын Синди Кроуфорд охотно позировал перед камерой с оружием в руках, что изрядно напугало его родителей.

Ранее у Пресли уже были проблемы с законом. В конце 2019 года парень сел за руль своего автомобиля в нетрезвом состоянии. Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер уверены, что поведение сына обусловлено влиянием плохой компании. И чтобы Пресли не попал в серьезные инциденты, супруги экстренно хотят отправить его в психологическую клинику и уже ищут специалиста.

Когда-то его уже отправляли на реабилитационную программу. Пресли дружил с группой людей, которые негативно влияли на него, – рассказал инсайдер.

Кроме этого, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер вмешиваются и в жизнь своей младшей дочери Кайи. 18-летняя модель, которой предрекают более успешную карьеру, чем у звездной мамочки, закрутила роман с комиком Питом Дэвидсоном. По словам инсайдеров, Синди убеждена, что пикантные снимки с отдыха Кайи и бойфренда вредят ее репутации, поэтому настоятельно рекомендовала дочери бросить актера. Прислушалась ли к словам матери знаменитая манекенщица, пока неизвестно.