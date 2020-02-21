Крис Пратт откровенно назвал привычку, которая раздражает его жену

Новости шоу бизнеса:Голливудский актер Крис Пратт, который в июне 2019 года женился на Кэтрин Шварценеггер, не скрывает восторга от семейной жизни.

Недавно Крис Прэтт стал гостем ток-шоу Эллен Дедженерес, где ведущая сыграла с ним в традиционную игру Burning Questions. Эллен спросила Криса, что из того, что он делает дома, раздражает его жену.

Я оставляю по всему дому свернутые салфетки. Вот я использовал салфетку, и вместо того, чтобы потратить время и дойти до мусорки, я сворачиваю ее и оставляю, где придется. Ну она же свернута, пусть лежит. Дома куча таких салфеток, — сказал Крис.

Супруга Криса Кэтрин Шварценеггер — старшая дочь актера и политика Арнольда Шварценеггера. В прошлом году она и Крис поженились. В одном из интервью Арнольда спросили, как он относится к зятю.

Крис — отличный парень, очень талантливый и прекрасный актер. Но главное, что он очень добрый и очень хорошо относится к моей дочери — для меня это важно. А вообще, я был ошарашен, когда Кэтрин впервые рассказала мне о нем. Я подумал тогда: обязательно, чтобы твой парень был выше меня и больше меня? Снимался в более крутых фильмах, чем я? Зарабатывал больше, чем я? Что за дела?! — сказал Шварценеггер и рассмеялся.

Политик отметил, что у него с Прэттом легко и быстро сложились дружеские отношения.

Когда мы познакомились, Крис сразу спросил, можем ли мы вместе тренироваться. И я взял его с собой в зал. Он сильный парень. Когда я смотрел, как он занимается, испытывал гордость за него, — рассказал Арнольд. Он также отметил, что Прэтт соблюдал традиции и просил у Шварценеггера руки его дочери.