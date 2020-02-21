Экс-муж Памелы Андерсон закрутил роман с 34-летней актрисой Джулией Фай Вест

Новости шоу бизнеса:Джулия Фай Вест простила любимого и вернулась к нему. Однако уже не в статусе невесты, а просто девушки.

Голливудский кинорежиссер Джон Питерс решил долго не расстраиваться из-за неудачного брака с Памелой Андерсон. Не прошло и месяца после разрыва, как он восстановил роман с 34-летней актрисой Джулией Фай Вест.

Как сообщает Page Six, именно с ней Джон Питерс был помолвлен до того, как в его жизнь ворвалась Памела Андерсон. Режиссер долго не раздумывая, бросил любимую и строил отношения с зажигательной моделью.

Однако после быстрого фиаско Джон Питерс переосмыслил все и вернулся к Джулии Фай Вест, которая вдвое моложе его.

В комментарии журналистам режиссер отметил, что его личная жизнь постепенно налаживается. Инсайдеры же убеждены, что вскоре Джон Питерс все таки пойдет к алтарю.