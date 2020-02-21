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Хоакин Феникс спас корову и ее теленка со скотобойни в Лос-Анджелесе (Видео)

Хоакин Феникс спас корову и ее теленка со скотобойни в Лос-Анджелесе (Видео)
12:03 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:После своей эмоциональной речи на "Оскаре" о правах животных актер приехал на скотобойню, чтобы спасти корову и ее детеныша.

Хоакин Феникс посетил скотобойню в городе Пико Ривера, штат Калифорния. Владелец скотобойни отказался убивать корову, неожиданно отелившуюся перед забоем. В Сети появилось видео, как Феникс забирает животных, которых он отвез на ферму зоозащитников Farm Sanctuary. Хоакин об этом событии сказал следующее:

Никогда не думал, что заведу друга на скотобойне, но я встретил Энтони (владельца скотобойни) и понял, что у нас много общего. Без его доброты Либерти и ее теленок Индиго погибли бы ужасной смертью. Мы продолжаем спасать животных и воздаем должное людям, которые помогают нам в этом.

Хоакин Феникс является веганом, состоит в организациях "В защиту животных" и "Люди за этичное обращение с животными". 

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В 2003 году он принял участие в создании документального фильма "Земляне" о недопустимости жестокого обращения с животными. За эту работу он был награжден премией Humanitarian Award.

Выступая с речью на церемонии награждения "Оскар", актер также выступил в защиту молочных пород коров, обвинив человечество в том, что они ради своих кофе и хлопьев отбирают молоко у телят.

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Все по теме:

Лос-Анджелес, Животные, Знаменитости, Хоакин Феникс, Спасение животных, Спас корову и ее теленка.
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