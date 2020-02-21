Скачать
Пятница, 21.02.2020
МОЗ об эвакуированных из Уханя украинцах: Опасности для окружающих эти люди не представляют
МОЗ об эвакуированных из Уханя украинцах: Опасности для окружающих эти люди не представляют
У берегов Нигерии пираты захватили моряков, среди них - украинец
У берегов Нигерии пираты захватили моряков, среди них - украинец
Леся Цуренко "зачехлила" ракетку в Дохе
Леся Цуренко "зачехлила" ракетку в Дохе
В "Матрице 4" сыграет звезда "Восьмого чувства"
В "Матрице 4" сыграет звезда "Восьмого чувства"

Натали Портман показала фото, сделанное в подростковом возрасте

Натали Портман показала фото, сделанное в подростковом возрасте
15:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В инстаграме она опубликовала архивные кадры, на которых позирует для молодежного журнала Seventeen.

Знаменитая голливудская актриса Натали Портман начала свою кинокарьеру еще в десятилетнем возрасте. Подростком она активно снималась в картинах культовых режиссеров, а ее лицо неоднократно украшало страницы престижных глянцев. 

В свои 38 лет Натали Портман поражает молодостью. Она активно снимается для самых известных мировых изданий и позирует в свете софитов в нарядах премиальных домов мод. Однако путь к заоблачному успеху актрисы она начала еще в подростковом возрасте.

Знаменитость решила вспомнить, какой она была в детстве и представить архивные снимки поклонникам. Натали Портман отметила, что в 14 лет она снималась для популярного среди американской молодежи журнала Seventeen. Автором снимков выступил фотограф Паул Ланге. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#tbt 14 years old in @seventeen magazine Paul Lange

Публикация от Natalie Portman (@natalieportman)

Крис Пратт откровенно назвал привычку, которая раздражает его жену

На кадрах девочка позирует в светлом вязаном свитере, который украшен многочисленными кисточками на рукавах. Другим образом стало белое пальто с меховым воротником, которое подчеркнуло хрупкую фиругу юной актрисы. Образ Натали дополнила замшевыми сапогами на высоком каблуке. На ее лице легкий макияж, который лишь добавляет нежности ангельской внешности. Волосы она оставила распущенными, дополнив укладку коричневым обручем.

Фоловеры не оставили без внимания такие ностальгические фото и засыпали Натали Портман почти полумиллионом лайков и тысячами увлекательных комментариев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Подростки, Знаменитости, Натали Портман, Архивные снимки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аваков предположил, кто стоит за протестами в Новых Санжарах
02 Беспорядки в Новых Санжарах: что сейчас происходит в поселке
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 февраля
04 Маленькая кухня: как эффективно использовать подоконник
05 Итоги дня 20 февраля: День памяти Небесной Сотни и возвращение украинцев из Уханя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Так где же Скалецкая: Глава Минздрава показала фото с карантина
Так где же Скалецкая: Глава Минздрава показала фото с карантина
Кабмин через две недели представит новый макропрогноз
Кабмин через две недели представит новый макропрогноз
Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности
Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности
&quot;Крутой Уокер&quot;: у Джареда Падалеки будет новый экранный брат
"Крутой Уокер": у Джареда Падалеки будет новый экранный брат
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь