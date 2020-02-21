Естественная красота: певица Надя Дорофеева выложила кадры без макияжа

Надя является активным пользователем социальной сети инстаграм. На фотографиях она всегда позирует в роскошных нарядах, а недавно артистка опубликовала видео, на котором ее можно увидеть без макияжа и в домашней одежде.
Дорофеева совсем не стесняется своей естественной красоты. Ролик она сняла утром и появилась на нем без косметики.
На кадрах Надя показала, как проводит свое утро. Проснулась, почистила зубы и сделала другие гигиенические процедуры. После этого красиво оделась и сделала макияж.
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Видео певица распространила на популярной платформе Тик-Ток и на инстаграм-странице. Поклонники активно обсуждают этот ролик в сети и выражают свое восхищение.