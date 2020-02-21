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Естественная красота: певица Надя Дорофеева выложила кадры без макияжа

Естественная красота: певица Надя Дорофеева выложила кадры без макияжа
17:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская исполнительница похвасталась своей природной красотой.

Надя является активным пользователем социальной сети инстаграм. На фотографиях она всегда позирует в роскошных нарядах, а недавно артистка опубликовала видео, на котором ее можно увидеть без макияжа и в домашней одежде.

Дорофеева совсем не стесняется своей естественной красоты. Ролик она сняла утром и появилась на нем без косметики.

На кадрах Надя показала, как проводит свое утро. Проснулась, почистила зубы и сделала другие гигиенические процедуры. После этого красиво оделась и сделала макияж.

 
 
 
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Всем хорошего дня

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Alyona Alyona взбудоражила сеть эротическими фото с отдыха

Видео певица распространила на популярной платформе Тик-Ток и на инстаграм-странице. Поклонники активно обсуждают этот ролик в сети и выражают свое восхищение.

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Надя Дорофеева, Без макияжа.
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