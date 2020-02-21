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Пятница, 21.02.2020
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На экс-участника One Direction было совершено нападение

На экс-участника One Direction было совершено нападение
18:31 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:26-летнего музыканта Гарри Стайлса ограбили на улице.

Как сообщает The Sun, на экс-солиста One Direction напали с ножом в День всех влюбленных.

Преступник, по словам источника инсайдера, потребовал передать ему все имеющиеся у артиста при себе наличные.

"Это было страшно и произошло очень быстро. Гарри отвечал спокойно и собранно. Он поговорил с мужчиной и отдал ему все, что у него было, потом мужчина убежал", - передает инсайдер, добавляя что Гарри Стайлс был потрясен произошедшим и не ожидал, что подвергнется опасности на тихой дороге возле знакомого паба в Лондоне.

Однако, похоже, он быстро пришел в себя и не пропустил церемонию вручения музыкальной премии BRIT Awards. На красной дорожке артист появился в коричневом костюме с приколотой к лацкану черной ленточкой - вероятно, в память о его покончившей с собой на днях экс-подруге Кэролайн Флэк. Позже Гарри Стайлс сменил мрачный аутфит на дерзкий канареечно-желтый костюм с фиолетовым бантом.

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Напомним, экс-участник британского бойзбенда One Direction Луи Томлинсон приедет в Украину с первым сольным концертом.

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Нападение, One Direction, Ограбление, Гарри Стайлс.
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