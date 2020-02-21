"Это действительно плохо": Кэти Перри потеряла сознание во время съемок шоу (Видео)

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С известной исполнительницей Кэти Перри произошел неприятный инцидент. Артистка является судьей вокального шоу American Idol. На съемках нового выпуска проекта произошла утечка газа пропана. Об этом сообщает издание Рeople.

В сети опубликовали видео, на котором видно, как судьи остановили прослушивание участников после того, как почувствовали неприятный запах. Всех, кто находился в здании эвакуировали, а на съемочную площадку прибыли спасатели.

Кэти призналась, что она первой почувствовала запах газа. У певицы резко разболелась голова.

"Вы чувствуете запах газа? Он довольно интенсивный. У меня незначительная головная боль. Это плохо, это действительно плохо", – сказала знаменитость.

Позже она вышла на улицу, однако состояние артистки не улучшилось. Она сказала, что не очень хорошо себя чувствует и потеряла сознание.

Пока Перри не дала комментариев по этому случаю.