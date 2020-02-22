Герцоги Сассекские больше не будут использовать свой бренд

Новости шоу бизнеса:Меган Маркл и Принцу Гарри запретили использовать бренд SussexRoyal.

Принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, перестанут пользоваться брендом SussexRoyal, который они хотели использовать в названии своего фонда и применяли в соцсетях.

В бренде используется слово Royal ("королевский"), а Меган и Гарри 31 марта готовятся окончательно отказаться от своих королевских обязанностей, пишет BBC.

Представитель четы в пятницу сообщил, что супруги не смогут использовать бренд из-за британских законов, регулирующих применение термина "королевский". Супруги не смогут, как хотели, назвать фонд Sussex Royal Foundation.

Заявление на юридическую регистрацию бренда, поданное парой в июне прошлого года, отозвано.

Ранее чета потеряла право на использование титула "Его\Ее Высочество". Однако по поводу слова Royal договориться не удалось.