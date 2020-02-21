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Пятница, 21.02.2020
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Фейковый диалог: принца Гарри раскритиковали за неудачный рекламный ход (Видео)

Фейковый диалог: принца Гарри раскритиковали за неудачный рекламный ход (Видео)
15:35 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Принц Гарри опубликовал фейковый диалог с музыкантов Джон Бон Джови.

Чтобы привлечь внимание к предстоящим паралимпийским соревнованиям Invictus Games, скандальный принц Гарри опубликовал фейковую переписку с популярным американским музыкантом Джон Бон Джови. Уточним, что выступление основателя группы "Bon Jovi" запланировано в рамках мероприятия.

До сложения королевских полномочий, а именно до 31 марта, герцоги Сассекские намерены осуществить несколько официальных выходов. 28 февраля принц Гарри должен объединится с американским музыкантом Джон Бон Джови на студии звукозаписи в Лондоне.

Чтобы событие произвело больший резонанс, представитель королевской семьи Великобритании опубликовал на официальной странице в Instagram фейковую переписку, в которой Джон Бон Джови отмечает, что совсем скоро приедет в Лондон. На паралимпийских соревнованиях он появится без своей рок-группы с песней "Unbroken", но может спеть с самим принцем Гарри.

 
 
 
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Coming soon... #WeAreInvictus *Disclaimer - this is not a real text conversation*

Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

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В подписи к видео герцог Сассекский сообщил, что переписка не является настоящей, однако подписчики все же негативно высказались о такой рекламе, назвав поступок не слишком удачным. Как оказалось, лишняя огласка стала более чем неуместной.

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Все по теме:

Принц Гарри, Bon Jovi, Джон Бон Джови, Переписка, Invictus Games, Герцоги Сассекские.
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