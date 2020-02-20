Принц Гарри и Меган Маркл: известна дата, когда супруги официально сложат королевские полномочия

Новости шоу бизнеса:Пока "герцоги Сассекские" официально прекратят исполнять свои королевские обязанности 31 марта.

О своем решении сложить королевские полномочия Меган Маркл и принц Гарри заявили еще в начале нового года, а именно 8 января. Тогда это заявление появилось на официальной странице в Инстаграме, после чего в западных СМИ не раз обсуждались все новые догадки относительно такого скандального решения супругов.

По сообщениям западных изданий, супруги официально прекратят исполнять свои королевские обязанности в конце марта 2020 года. Свой последний выход в качестве членов королевской семьи принц Гарри и Меган Маркл совершат 9 марта, где вместе с другими представителями британской монархии появятся на ежегодной праздничной службе по случаю Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве.

31 марта чета официально сложит все королевские полномочия, после чего их интересы в Британии будет представлять благотворительный фонд, о деятельности которого будет известно уже в ближайшее время.

Как заверил представитель супружеской пары, "они будут продолжать тесно сотрудничать с организациями, патронами которых являются, в Великобритании и странах Содружества в течение всего года. Они также будут проводить встречи в рамках своей работы по созданию новой некоммерческой организации".