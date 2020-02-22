Невеста Виктора Павлика активно готовится к свадьбе (Фото)

Новости шоу бизнеса:25-летняя Екатерина Репяхова примерила еще одно свадебное платье.

Вы наверняка уже давно знаете о том, что между 54-летним украинским певцом Виктором Павликом и его концертным директором 25-летней Екатериной Репяховой - любовь.

Пара поделилась планами на будущее и рассказала о том, что свадьбу будут играть в июне, однако первые фото с этапа подготовки в Инстаграме Екатерины можно найти уже сейчас.

Девушка поделилась несколькими кадрами с примерки и рассказала подписчикам о том, сколько стоили эти свадебные платья. Отметим, что Репяхова часто дает обратную связь подписчикам и откровенно отвечает на вопросы в сторис.

Переглянути цей допис в Instagram Неужели, я невеста Допис, поширений Киев| Репяхова Екатерина (@repyahovakate) 19 Лют 2020 р. о 9:49 PST

"Неужели, я невеста", - подписала фото Екатерина.

Также, избранница Виктора Павлика рассказала, что собирается надеть два платья: первый образ будет с фатой, так как Екатерина считает фату важным атрибутом для свадьбы, а второй - без.