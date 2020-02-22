Невеста Виктора Павлика активно готовится к свадьбе (Фото)

Вы наверняка уже давно знаете о том, что между 54-летним украинским певцом Виктором Павликом и его концертным директором 25-летней Екатериной Репяховой - любовь.
Пара поделилась планами на будущее и рассказала о том, что свадьбу будут играть в июне, однако первые фото с этапа подготовки в Инстаграме Екатерины можно найти уже сейчас.
Девушка поделилась несколькими кадрами с примерки и рассказала подписчикам о том, сколько стоили эти свадебные платья. Отметим, что Репяхова часто дает обратную связь подписчикам и откровенно отвечает на вопросы в сторис.
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"Неужели, я невеста", - подписала фото Екатерина.
Также, избранница Виктора Павлика рассказала, что собирается надеть два платья: первый образ будет с фатой, так как Екатерина считает фату важным атрибутом для свадьбы, а второй - без.