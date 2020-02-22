"День осознания и счастья!": MELOVIN стал крестным отцом

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 22 февраля, украинский певец впервые стал крестным отцом.

Любимец миллионов, эпатажный и харизматичный MELOVIN покорил не только отечественную сцену, но и сердца зрителей в разных уголках мира. Артист в который раз очаровал поклонников, опубликовав ролик на своей инстаграм-странице.

Знаменитость рассказал, что впервые стал крестным отцом.

На видео певец держит маленького крестника на руках, идя под звук церковных колоколов. Знаменитый исполнитель одет в черный лук, который состоит из брюк, кофты и куртки. Акцент в его образе сделан на большие черные очки. На малыше видим милую шапочку и комбинезон со звездочками. MELOVIN и его крестник Леонид мило улыбаются в камеру.

Сегодня 22 февраля 2020 года! День осознания и счастья! Я стал крестным папой! Мой маленький принц! Леонид Ильич! Расти здоровым и не бойся мечтать! Я буду всегда рядом! – написал в публикации артист.