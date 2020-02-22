Скачать
Суббота, 22.02.2020
Украина не исключает повторную эвакуацию украинцев из Китая
Украина не исключает повторную эвакуацию украинцев из Китая
Гибель экс-главы "Интера": Atlantic Group подтвердил информацию
Гибель экс-главы "Интера": Atlantic Group подтвердил информацию
Динамо в компенсированное время дожало аутсайдера УПЛ
Динамо в компенсированное время дожало аутсайдера УПЛ
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция финала конкурса (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция финала конкурса (Видео)

"День осознания и счастья!": MELOVIN стал крестным отцом

"День осознания и счастья!": MELOVIN стал крестным отцом
19:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 22 февраля, украинский певец впервые стал крестным отцом.

Любимец миллионов, эпатажный и харизматичный MELOVIN покорил не только отечественную сцену, но и сердца зрителей в разных уголках мира. Артист в который раз очаровал поклонников, опубликовав ролик на своей инстаграм-странице.

Знаменитость рассказал, что впервые стал крестным отцом.

На видео певец держит маленького крестника на руках, идя под звук церковных колоколов. Знаменитый исполнитель одет в черный лук, который состоит из брюк, кофты и куртки. Акцент в его образе сделан на большие черные очки. На малыше видим милую шапочку и комбинезон со звездочками. MELOVIN и его крестник Леонид мило улыбаются в камеру.

Melovin выступил в первом финале нацотбора на Евровидение 2020 (Видео)

Сегодня 22 февраля 2020 года! День осознания и счастья! Я стал крестным папой! Мой маленький принц! Леонид Ильич! Расти здоровым и не бойся мечтать! Я буду всегда рядом! – написал в публикации артист.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крестный отец, Певец, MELOVIN.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Соколовская развенчала фейки: в Минсоце озвучили конкретные данные о размере субсидий
02 Надвигается сильный шторм: прогнозы синоптиков на выходные
03 Какие виды варенья самые полезные для иммунитета
04 "Нас устраивает": Москва отреагировала на решение морского трибунала ООН
05 Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Количество зараженных в Италии стремительно растет
Количество зараженных в Италии стремительно растет
День в ООС: ранен военнослужащий ВСУ
День в ООС: ранен военнослужащий ВСУ
Николай Семена: РФ прилагает большие усилия для замещения населения в Крыму
РФ прилагает большие усилия для замещения населения в Крыму
Номер один для удобрения: &quot;необычная&quot; подкормка растений на Марсе
Номер один для удобрения: "необычная" подкормка растений на Марсе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь