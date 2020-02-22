Нацотбор 2020: Тина Кароль предстала в соблазнительном образе (Фото)

Новости шоу бизнеса:Тина Кароль появилась в прямом эфире в достаточно обольстительном платье.

Тина Кароль в очередной раз доказала, что она – не только поп-дива украинского шоу-бизнеса, но и главная модница. Каждый раз она поражает общественность эффектными и одновременно элегантными образами.

Национальный отбор Евровидение-2020, где Тина Кароль оценивает выступления как звездный судья, не стал исключением.

В финале шоу певица предстала в черном приталенном платье с пикантными разрезами на талии. Тина Кароль часто выбирает наряды от мировых брендов, поэтому не исключено, что и новая одежда в гардеробе от известных лейблов.

Певица решила не экспериментировать с имиджем и предпочла укладку с крупными локонами и нежный дневной макияж с акцентом на глаза.