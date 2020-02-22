Сиара очаровала сеть снимками с семейного отдыха (Фото)

Новости шоу бизнеса:Беременная певица Сиара поделилась пикантными фото в купальнике.

Артистка отправилась на семейный отдых с мужем и детьми, откуда уже успела опубликовать пикантные кадры.

Фото и видео Сиара опубликовала на инстаграм-странице. Популярная певица решила не разглашать, куда именно отправилась на отдых с семьей, однако кадры с морскими пейзажами уже успели очаровать ее сторонников.

На одном из них 34-летняя артистка позировала в белом раздельном купальнике. Пляжный наряд выглядел роскошно и подчеркивал округлившийся живот беременной Сиары. Образ она дополнила сетчатым платьем на завязках, шляпой и очками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Friday @DangeRussWilson Публикация от Ciara (@ciara) 21 Фев 2020 в 8:37 PST

А уже на других фото звезда показала, что отдыхает со своим мужем Расселом Уилсоном, 2-летней дочерью Сиенной и 5-летним сыном Фьючер. Дети Сиары наслаждаются отдыхом и играют в гольф со своими звездными родителями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Friday Flicks Публикация от Ciara (@ciara) 21 Фев 2020 в 8:39 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram In Sync Публикация от Ciara (@ciara) 20 Фев 2020 в 9:47 PST

Как известно, о третьей беременности Сиары стало известно 30 января. Тогда в сети футболист Рассел Уилсон опубликовал селфи, на втором плане которого было видно артистку в купальнике. Однако официально подтвердить все слухи супруги решили во время публичного выхода. 9 февраля Сиара в сопровождении мужа пришла на вечеринку Vanity Fair, выбрав прозрачное провокационное платье, не скрывавшее беременного живота.