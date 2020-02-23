Скачать
Воскресенье, 23.02.2020
В Украине запускают платформу "Дія.Бізнес": что нужно знать и к чему готовиться
В Украине запускают платформу "Дія.Бізнес": что нужно знать и к чему готовиться
Коронавирус в мире: ВОЗ сделала важное заявление
Коронавирус в мире: ВОЗ сделала важное заявление
Фьюри забил Уайлдера в углу ринга (Видео)
Фьюри забил Уайлдера в углу ринга (Видео)
23 февраля - приметы и обряды в День Прохора
23 февраля - приметы и обряды в День Прохора

Дмитрия Шурова взяли в заложники и заставляли пить водку (Видео)

Дмитрия Шурова взяли в заложники и заставляли пить водку (Видео)
10:23 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Женщины держали Pianoboy на рынке и вынуждали певца целоваться с ними.

Зря некоторые думают, что артисты страшно далеки от народа. Накануне праздничного концерта во Дворце Спорта 8 марта, устав от репетиций с оркестром, Pianoбой решил временно сменить профессию и попробовать свои силы как дояр коровы, контроллер троллейбуса и продавец на базаре.

"Женщины знают, как я живу и работаю, а я иногда ничего не знаю об их жизни. Мне интересно было поменяться ролями с моими слушательницами и побыть в их шкуре. Якобы у меня неплохо получилось!" - признается Дмитрий Шуров.

Сиара очаровала сеть снимками с семейного отдыха (Фото)

Смешные моменты из ролика:

- "Хочу с вам познакомиться, только нож положите";

- "Обещаю, что не буду есть лук перед концертом";

- "Даже в бедной хате и то по две не пьют, наливай третью";

- "У нас страшно угарная работа";

- "Пьем до дна, чтоб мысль была одна".

Эти и другие мемы в исполнении народа вместе с Pianoбой — в трэш-хоррор-комик сериалити "Pianoбой идет в народ, а народ идет на Pianoбоя"!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Певец, Pianoboy, Дмитрий Шуров, Украинский певец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Доктор Комаровский посетил Новые Санжары: Вопросов куча, ответов нет
02 Протесты на Харьковщине: местные жители перекрывали трассу (Видео)
03 Яркое открытие: Верка Сердючка начала финал Нацотбора (Видео)
04 События в Новых Санжарах: Полтавчанин извинился перед правоохранителями за оскорбления
05 Уайлдер - Фьюри 2: видео боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе ранен один украинский военный
На Донбассе ранен один украинский военный
Коронавирус: сколько человек уже выздоровели
Коронавирус: сколько человек уже выздоровели
Какие востребованные вакансии ждут украинцев в 2020 году
Какие востребованные вакансии ждут украинцев в 2020 году
Что известно о победителях Нацотбора: биография Go_A (Фото, Видео)
Что известно о победителях Нацотбора: биография Go_A (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь