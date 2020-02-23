Дмитрия Шурова взяли в заложники и заставляли пить водку (Видео)

Новости шоу бизнеса:Женщины держали Pianoboy на рынке и вынуждали певца целоваться с ними.

Зря некоторые думают, что артисты страшно далеки от народа. Накануне праздничного концерта во Дворце Спорта 8 марта, устав от репетиций с оркестром, Pianoбой решил временно сменить профессию и попробовать свои силы как дояр коровы, контроллер троллейбуса и продавец на базаре.

"Женщины знают, как я живу и работаю, а я иногда ничего не знаю об их жизни. Мне интересно было поменяться ролями с моими слушательницами и побыть в их шкуре. Якобы у меня неплохо получилось!" - признается Дмитрий Шуров.

Смешные моменты из ролика:

- "Хочу с вам познакомиться, только нож положите";

- "Обещаю, что не буду есть лук перед концертом";

- "Даже в бедной хате и то по две не пьют, наливай третью";

- "У нас страшно угарная работа";

- "Пьем до дна, чтоб мысль была одна".

Эти и другие мемы в исполнении народа вместе с Pianoбой — в трэш-хоррор-комик сериалити "Pianoбой идет в народ, а народ идет на Pianoбоя"!