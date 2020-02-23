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СМИ: Даниэла Пик родила Квентину Тарантино первенца

СМИ: Даниэла Пик родила Квентину Тарантино первенца
13:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Всемирно известный режиссер Квентин Тарантино стал отцом.

Вчера, 22 февраля, у супружества 56-летнего голливудского кинорежиссера Квентина Тарантино и певицы Даниэлы Пик родился первенец. Звездная пара стала родителями мальчика, который появился на свет в Тель-Авиве. Новоиспеченный папа с нетерпением ждал рождения сына, посвятив свою победу на Золотом глобусе в этом году беременной жене.

О пополнении в семье именитого американского сценариста и 36-летней израильской певицы и модели сообщило издание Pnai Plus magazine. Малыш появился на свет в израильской больнице Ихилов в Тель-Авиве. Для Квентина Тарантино и певицы Даниэлы Пик это первый ребенок, родившийся после двух лет совместной жизни.

О беременности избранницы известного режиссера стало известно в августе прошлого года через несколько недель после успешной презентации фильма "Однажды в Голливуде". Впоследствии в прессу просочилась информация, что рожать малыша Даниэла планирует в Тель-Авиве. Для этого Квентин Тарантино арендовал роскошный особняк, который имеет общую площадь 500 квадратных метров. Месячная аренда такого дома стоит супругам 80 тысяч шекелей, что составляет более полумиллиона гривен.

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Ранее Крентин Тарантино сообщал, что после рождения первенца планирует сделать паузу в успешной карьере и целиком посвятить себя семье. Ведь на протяжении десятилетий он неустанно творил историю мирового кинематографа, игнорируя личную жизнь. Именно красавица Даниэла Пик. которая моложе легендарного сценариста на 20 лет, заставила его наконец задуматься о семье.

Напомним, что Квентин Тарантино и Даниэла Пик познакомились еще в 2009 году. Именно тогда режиссер представил в Израиле фильм "Бесславные ублюдки" (Inglourious Basterds). Однако звезды начали встречаться только в 2016 году. 1 июля 2017 года пара официально поженилась, в сентябре того же года устроили вечеринку для друзей в Нью-Йорке, которая объединила самых известных голливудских знаменитостей. В ноябре 2018 года Квентин и Даниэла провели церковную церемонию в Лос-Анджелесе.

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Знаменитости, Звезды, Режиссер, Квентин Тарантино, Даніела Пік.
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