СМИ: Певец Лиам Пейн разорвал отношения с наследницей техасского миллионера

Новости шоу бизнеса:Британский певец и автор песен расстался с Майей Генри.

В августе 2019 бывший солист OneDirection Лиам Пейн показал миру свою новую избранницу - юную модель Майю Генри. Предыдущая возлюбленная певца на 10 лет старше его, а Майя значительно младше. Известно, что Генри - дочь состоятельных родителей, имеет латиноамериканские корни. Ее отец - успешный адвокат. Девушка уже добилась признания в модельной сфере и несколько раз попала на обложку журнала Vogue.

Поклонники Пейна задавались вопросами насчет ее точного возраста и подозревали, что певец встречался с несовершеннолетней. Лиам утверждал, что ей 19, а некоторые пользователи посчитали, что на момент начала отношений Генри было только 17. Однако все уже позади: Лиам и Майя расстались.

Об этом источник из окружения знаменитостей сообщил изданию The Sun.

"В последнее время отношения между Лиамом и Майей были напряженными, и в конце концов они решили покончить с этим. В конце прошлого года он был очень занят, а когда освободился, они с Майей по-новому взглянули на свои отношения. Оказалось, они хотят разного. В итоге Пейн и Генри решили пойти разными дорогами. Но Лиам об этом, кажется, не сожалеет и хочет все оставить позади", - поделился инсайдер.