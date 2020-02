Влюбленные Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц вместе вышли в свет (Фото)

Бруклин Бекхэм довольно быстро оправился после расставания с Ханой Кросс и сейчас наслаждается новым романом с актрисой Николой Пельтц.

И если до этого парочку можно было увидеть вместе лишь на фотографиях папарацци, но на днях они наконец-то впервые вышли в свет вместе - звезды появились на показе Saint Laurent в Париже.

Бруклин и Никола держались за руки и выглядели абсолютно счастливыми.

Nicola and Brooklyn @brooklynbeckham attend the Saint Laurent show as part of the Paris Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2020/2021 pic.twitter.com/fF2OhbcBzF

— Nicola Peltz Fans (@NicolaPeltzInfo) February 26, 2020