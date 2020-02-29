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Влюбленные Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц вместе вышли в свет (Фото)
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц вместе вышли в свет (Фото)

Влюбленные Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц вместе вышли в свет (Фото)

Влюбленные Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц вместе вышли в свет (Фото)
18:50 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Старший сын английского футболиста Дэвида Бекхэма и американская актриса Никола Пельтц посетили парижский показ Saint Laurent.

Бруклин Бекхэм довольно быстро оправился после расставания с Ханой Кросс и сейчас наслаждается новым романом с актрисой Николой Пельтц.

И если до этого парочку можно было увидеть вместе лишь на фотографиях папарацци, но на днях они наконец-то впервые вышли в свет вместе - звезды появились на показе Saint Laurent в Париже.

Бруклин и Никола держались за руки и выглядели абсолютно счастливыми.

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Как сообщалось ранее, старший сын Виктории и Дэвида Бекхэм обнажился на пикантном фото со своей новой девушкой Николой Пельтц.

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Париж, Никола Пельтц, Бруклин Бекхэм, Saint Laurent.
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