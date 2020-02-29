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Певец Стинг с женой ожидают пополнение в семье

Певец Стинг с женой ожидают пополнение в семье
08:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Для многих звезд мирового шоу-бизнеса рождение детей – поворотное и одно из самых ожидаемых событий в их жизни.

Легендарный британский рок-музыкант воспитывает трех дочерей и трех сыновей, которые связали себя с творчеством. Однако, как признался Стинг, в его жизненные планы не входили дети. Сейчас он называет их появление на свет самыми счастливыми случайностями за все свои 68 лет.

Однако Стинг не принадлежит к числу тех звезд, которые мечтали о воспитании потомков. В интервью для издания People, музыкант рассказал, что становился отцом случайно.

Со второй женой Труди Стайлер исполнитель в браке почти 30 лет. Он заверил, что секрет успешного замужества в том, что он женился на своей лучшей подруге. Музыкант убежден, что именно это помогает им наслаждаться компанией друг друга и одновременно не терять страсти и любви. 

Жена родила Стингу четырех детей: сыновей 24-летнего Джакомо и 34-летнего Джейка и дочерей 36-летнюю Микки и 29-летнюю Элиот. От предыдущих отношений с актрисой Фрэнсис Томелти у него также есть 37-летняя дочь Фуксия и 43-летний сын Джо. Многодетный отец признался, что ни одно появление на свет его детей не было для пары запланированным.

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Я никогда не собирался быть папой. Я шесть раз случайно становился отцом – вот какой я умный. И все же они стали самыми счастливыми случайностями в моей жизни, потому что они замечательные люди. Я не могу в это поверить, но на данный момент они уже подарили мне 7 внуков, которые тоже невероятные. Все это произошло случайно. Я не собирался быть патриархом племени, но я им являюсь, – прокомментировал Стинг.

Сейчас он гордится тем, что его шестеро детей достигли немалых успехов в кинематографе и музыке без его содействия и помощи. Стинг, который собственными состояниями может обеспечить еще не одно поколение своих потомков, не помогает детям финансово. Все они самостоятельно зарабатывают себе на жизнь, зная истинную цену денег: "Мои дети очень независимые. Они вообще не сидят в ожидании подарков судьбы".

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Дети, Беременность, Стинг, Артист, Знаменитость, Певец Стинг, Пополнение в семье.
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