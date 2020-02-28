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Пятница, 28.02.2020
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СМИ: Звезда "Друзей" впервые станет отцом

СМИ: Звезда "Друзей" впервые станет отцом
19:44 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Телеграф EPA

Новости шоу бизнеса:Американский актер Мэттью Перри и его девушка готовятся стать родителями первенца.

Похоже, 50-летний Мэттью Перри решил доказать всем, что его ещё рано списывать со счетов и он на пороге новых "свершений" в личной жизни.

Его новый роман с подругой гораздо младше его стремительно набирает обороты. Похоже, что актёр готов к дальнейшим шагам.

Звезда сериала "Друзья" начал встречаться с 28-летней Молли Хервиц, работающей в актерском агентстве, в конце прошлого года.

Причём влюбленные даже успели отметить своё первое совместное Рождество с традиционной елочкой, о которой всегда мечтала Молли, но не могла наряжать из-за религиозных взглядов родителей, не признававших христианские праздники.

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И вот теперь появилась информация, что Молли готовится подарить Мэттью ребёнка. У обоих до этого не было детей, поэтому такое событие станет долгожданным и радостным не только для пары, но и для их друзей.

Например, ходят слухи, что близкая подруга Перри Кортни Кокс уже присматривает для будущих родителей подарки по этому случаю и готовит для них вечеринку-сюрприз в честь пока не родившегося ребенка.

 
 
 
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Guess who I had lunch with today....I KNOW!! Could I BE any happier? #realfriends

Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

Как сообщалось ранее, персонажи "Друзей" вернутся на экраны полным составом в специальном эпизоде.

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Все по теме:

Отцовство, Мэттью Перри, Молли Хервиц.
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