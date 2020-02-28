"Мы так тебя любим!": Милла Йовович посвятила свой пост старшей дочери

В начале февраля 44-летняя Милла Йовович в третий раз стала мамой, но благодаря заботливой старшей дочери Эвер Андерсон хлопот у нее заметно поубавилось.
Счастливая актриса посвятила 12-летней девочке пост благодарности и опубликовала в Instagram фото, которое растопило сердца ее фанатов.
"Эвер - лучшая старшая сестра. Ничто не делает меня более счастливой и гордой, чем видеть ее любовь к своим маленьким сестрам. И малышке Ошин, и Дашиэль так повезло, что она у них есть! - написала Милла. - Мысли о том, как нам всем повезло, что в нашей жизни есть такой волшебный маленький единорог, буквально заставляют меня плакать. Ты лучшая, Эвс, мы так тебя любим!"
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@evergaboanderson is the best big sister. Nothing makes me happier or more proud than to see the love she has for her little sisters. Both baby Osian and Dash are so lucky to have her! It literally makes me cry to think of how lucky we all are to have such a magical little unicorn in our lives! You’re the best Evs, we love you so much!! (having an emotional, emojional morning mama moment)
Под фотографией, на которой Эвер лежит в обнимку с маленькой сестрой, поклонники в который раз отметили поразительное сходство девочки с ее знаменитой матерью: "Она твой клон! Я думала, что это ты с ребенком", "Не перестану удивляться тому, что она буквально твой двойник", "У Эвер твое лицо, а это значит, что новые фильмы "Обитель зла" у нас будут всегда", "Я подумала это она с мамой, а это старшая сестра".