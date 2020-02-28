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Подальше от суеты: Ирина Шейк прогулялась по Нью-Йорку со своей дочерью (Фото)

Подальше от суеты: Ирина Шейк прогулялась по Нью-Йорку со своей дочерью (Фото)
16:23 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Российская супермодель недавно вернулась в США после участия на Неделе моды в Милане.

Супермодель зажигала на миланской Неделе моды, а теперь вернулась домой, к дочери. На прогулке с малышкой Леа она выглядела очень уставшей.

Последний месяц выдался у Ирины Шейк очень насыщенными. Сначала лондонская Неделя моды, а после - миланская. Модель летала по всему миру и утренние часы посвящала работе, а вечером зажигала на вечеринках вместе с друзьями-дизайнерами. Похоже, Ирина наслаждалась свободной жизнью и танцевала ночи напролет и даже вставала за диджейский пульт.

Из-за столь активных ночных мероприятий на подиуме манекенщица выглядела утомленной, а зачастую и недовольной. Пользователи Сети с беспокойством наблюдали за Ириной во время очередного показа: кому-то даже показалось, что лицо красотки немного опухло.

Фото twitter.com/1newsyworld

Как бы то ни было, на днях Ирина прилетела в Нью-Йорк, где ее ждала дочь Леа. Жизнь вернулась в привычное русло, и 26 февраля модель отправилась на прогулку с малышкой. Аутфит Шейк был, как и всегда, на высоте: брутальная косуха, кожаные ботинки и белые джинсы-бойфренды. Завершили повседневный образ Ирины солнцезащитные очки.

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Леа была одета более ярко: розовое пальто, платье с разноцветными бабочками, ботинки Gucci и сумка в виде мордочки кошки. Многие отметили, что девочка выглядела не слишком довольной - возможно, она была расстроена, что мама так долго отсутствовала.

Ирина, скажем прямо, на фото тоже выглядела немного уставшей. Возможно, сказались длительные перелеты и тяжелый рабочий график. Остается надеяться, что в ближайшее время модель восстановит силы.

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Нью-Йорк, Ирина Шейк, Прогулка.
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