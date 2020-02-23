В Киеве состоялась премьера документальной киноленты об Андре Тане (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Поводом для создания фильма стал юбилей украинского дизайнера - 20 лет в моде.

Дизайнер Андре Тан пригласил друзей на премьеру документальной киноленты о себе.

На премьеру пришло множество звезд украинского шоу-бизнеса: Джамала, Гайтана, Даша Астафева, Соня Плакидюк, Женя Кот, Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко и другие.

"Я ненавижу документальные фильмы. Потому что считаю, что это нудятина, это скучно. Но когда "1+1 Digital Studios" ко мне обратился, мне понравилась их идея. В картине будет три вектора. С одной стороны, это будет очень мотивирующий фильм – я верю в то, что сейчас это очень необходимо нашей подрастающей молодежи.

Во-вторых, в фильме рассказывается история костюма. О том, почему в 90-е все ходили в кожаных куртках с накладными плечами. Или почему все ходили в турецких свитерах с этими бананами? И мы нашли уникальные черно-белые кадры, которые показывают, почему это произошло.

И третий вектор – это я сам, потому что в этом фильме я настоящий, в этом фильме я даже чересчур откровенен".

"Ну и в фильме впервые страна увидит мою дочь Соню, потому что я никогда никому не разрешал ее снимать, вы не увидите ее ни на одной фотографии в интернете", - рассказал о фильме дизайнер.

К приглашений на презентацию фильма возникло немало вопросов и замечаний. Ведь к ним добавлялась живая синяя аквариумная рыбка. Не слишком гуманно со стороны бренда.