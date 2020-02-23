В Киеве состоялась премьера документальной киноленты об Андре Тане (Фото, Видео)

Дизайнер Андре Тан пригласил друзей на премьеру документальной киноленты о себе.
На премьеру пришло множество звезд украинского шоу-бизнеса: Джамала, Гайтана, Даша Астафева, Соня Плакидюк, Женя Кот, Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко и другие.
"Я ненавижу документальные фильмы. Потому что считаю, что это нудятина, это скучно. Но когда "1+1 Digital Studios" ко мне обратился, мне понравилась их идея. В картине будет три вектора. С одной стороны, это будет очень мотивирующий фильм – я верю в то, что сейчас это очень необходимо нашей подрастающей молодежи.
Во-вторых, в фильме рассказывается история костюма. О том, почему в 90-е все ходили в кожаных куртках с накладными плечами. Или почему все ходили в турецких свитерах с этими бананами? И мы нашли уникальные черно-белые кадры, которые показывают, почему это произошло.
И третий вектор – это я сам, потому что в этом фильме я настоящий, в этом фильме я даже чересчур откровенен".
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Это все было ЗРЯ! Переживания, неуверенность, сомнения. Это было зря, ведь все прошло на высоте Мои герои, люди, которые стали мне близки за эти месяцы! Команда @1plus1.video ! Спасибо вам за то, что помогли показать меня, мою жизнь такой, как она есть! Эмоциональной, бурлящей, энергичной, не всегда гладкой, но МОЕЙ! За эти полгода практически беспрерывных съёмок вся ваша съемочная команда стали частью моей истории, и вы навсегда останетесь в ней Тысячи слов благодарности всем, кто вчера был со мной на премьере первого документального фильма про меня Было очень волнительно! Но мы это сделали! Смотрели фильм ??? @girlboss.rocks @irina__iva @yaroslavkorotkov_ @goncharenkoevgeniy @viktorgreenchuk
"Ну и в фильме впервые страна увидит мою дочь Соню, потому что я никогда никому не разрешал ее снимать, вы не увидите ее ни на одной фотографии в интернете", - рассказал о фильме дизайнер.
К приглашений на презентацию фильма возникло немало вопросов и замечаний. Ведь к ним добавлялась живая синяя аквариумная рыбка. Не слишком гуманно со стороны бренда.