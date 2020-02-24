Леся Никитюк показала горячее фото с отдыха

Новости шоу бизнеса:32-летняя блондинка только недавно вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов в прохладный Киев.

Популярная украинская телеведущая как никто другой умеет находить время для плодотворной работы на телевидении и отдыха. Фолловеры Леси Никитюк только и успевают наблюдать за сменой элитных курортов. Сама же народная любимица хорошо знает вкусы своей аудитории и не упустит возможность засветить стройное тело на страницах своего Инстаграма.

Однако знаменитость не стала долго изнурять себя объемными теплыми вещами и снова отправилась в объятия солнца. В этот раз локацией для роскошного отдыха стал Египет.

Компанию телеведущей составляет ее подруга певица Лия Ли, которая и становится автором горячего контента в социальных сетях Леси Никитюк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 1/2/3??? Мені перша нра.. її і виставила @rixospremiumseagate Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 23 Фев 2020 в 6:14 PST

На пикантной фотографии длинноногая звезда позирует в откровенном образе. Она готова покорять пляжи в черном бикини на завязках с паетками, которое подчеркивает ее пышный бюст. Для своего образа певица также выбрала легкую прозрачную накидку.

Однако как и публичные выходы, так и обыденные образы Леси Никитюк не обходятся без эпатажа. Look она дополнила большой шляпой с леопардовым принтом, которая гармонировала с небольшой сумочкой в тон. На фоне пальм и морских пространств блондинка выглядела потрясающе, позволив поклонникам очередной раз оценить ее стройное тело.