Джамала поведала, что мечтает об идеальной и большой семье

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская певица ждет второго ребенка.

Во время разговора с телеведущей Екатериной Осадчей в программе "Светская жизнь" беременная Джамала заверила, что их супруги с большой радостью ждет появления на свет второго ребенка. Однако, как и большинство семей, они понимают, что пополнение в семье влечет за собой еще немало бытовых проблем, расширения квадратных метров для детской комнаты в частности.

Несмотря на существенные детали, исполнительница мечтает о большой семье, в которой вместе с мужем Бекиром Сулеймановым будет воспитывать четверых потомков. Она рассказала, что беременность не помешает ее музыкальной карьере, если она и дальше плодотворно будет творить новые хиты. Сейчас вместе с командой артистке приходится тщательно планировать график записей и съемок.

"Мне кажется, что дети – это клево! Они вдохновляют, постоянно держат тебя в тонусе и настраивают на жизнь. Для меня это означает то, что надо написать много песен, чтобы был запас, а для мужчины – заработать много денег", – прокомментировала Джамала.

Исполнительница вспомнила, что во время двух съемочных дней видеоработы на песню "Жалі", которая стала очередной коллаборацией с украинской репершей Аlyona Аlyona, чувствовала чрезмерное истощение. Еще тогда она осознала, что головокружение в голове – важный знак.

Что касается соответствующего наряда, то сейчас Джамала вынуждена обновлять свой гардероб, но смена имиджа очень радует молодую мамочку: "Очень круто было, что во время прошлой беременности я экспериментировала со стилем. Тогда я была членом жюри Нацотбора на Евровидение и тренером "Голоса страны". Мне писали беременные женщины, что я их вдохновляю, что будущие мамы не должны одеваться как серые мешки и постоянно скрывать свой живот. И мне наоборот хотелось доказать, что беременная женщина – это красивая женщина, поэтому сейчас я так же планирую много ярких выходов".

Напомним, 21 февраля состоялся официальный цифровой релиз компиляции "Свої" - сборника всех дуэтов и коллабораций Джамалы за более чем десятилетнюю карьеру певицы.