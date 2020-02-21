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Пятница, 21.02.2020
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Джамала представила сборник всех своих дуэтов "Свої"

Джамала представила сборник всех своих дуэтов "Свої"
19:48 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:

Сегодня, 21 февраля, состоялся официальный цифровой релиз компиляции "Свої" - сборника всех дуэтов и коллабораций Джамалы за более чем десятилетнюю карьеру певицы.

В сборник вошли двенадцать композиций, среди которых совместные работы с лидером группы “Бумбокс” Андреем Хлывнюком и лидером PianoБой Дмитрием Шуровым, знаменитой на весь мир этно-хаос группой “ДахаБраха”, супер-популярным казахстанским рэпером Jah Khalib, молодой звездой украинского хип-хопа alyona alyona и треки, записанные с целым рядом электронных проектов и музыкантов.

Также в трек-листе есть новая композиция "Поринь", записанная в 2020 году вместе с электронным музыкантом Koloah.

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"Этот сборник - результат моей работы с исполнителями, аранжировщиками, саундпродюсерами, которым я симпатизирую и которых могу назвать "своими". У каждой композиции на этой пластинке своя интересная история создания, но всех их объединяет одно - они создавались быстро и легко. Это потому, что с каждым из этих музыкантов у нас находились общие темы и совпадали музыкальные вкусы. Все эти коллаборации были сделаны во имя творчества, в них чувствуется легкость и общность мировоззрений", - рассказала Джамала.

Ранее в свет вышел видеоклип на совместную композицию Джамалы и alyona alyona "Жалі".

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Сборник, Песни, Джамала, Свої.
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